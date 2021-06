„Hlavně jsme rády, že se zase začne hrát, příprava byla náročná,“ říká jedna z opor týmu Veronika Klimplová.

Konečně se začne. Určitě je zbytečné, ptát se, jak moc se těšíte…

Moc. Bylo těžké hledat motivaci, příprava byla hodně dlouhá. Konečně se to změní a začneme hrát.

Jak dlouho už trénujete pohromadě s týmem porozvolnění nařízení?

Nejprve jsme trénovaly ve skupinkách, uvolnilo se to na dvanáct lidí, ale pak se to zase zrušilo. Musíme dodržovat pravidla, tak jsme se konečně scházely pohromadě až po tom větším rozvolnění.

Jak nudná byla individuální příprava než jste se mohly potkat zase na hřišti?

Bylo to náročné, ale věděly jsme, že i individuální tréninky jsou pro nás přínosné, i když nám nedají tolik, co týmové. Každý hledal motivaci sám v sobě. S holkama jsme byly v kontaktu, dělaly se online meetingy, dodávaly jsme si motivaci navzájem.

Může tahle specifická příprava nějak ovlivnit celou sezonu? Nebo už jste spolu natolik dlouho, že ne?Myslím, že ne. Minulý rok to bylo vcelku stejné, takže českou ligu to úplně neovlivní. Jediná novinka je to, že letos budeme mít mistrovství Evropy, které se loni zrušilo. A příprava na něj nebude taková, jaká by byla normálně. I tak se ale snažíme pracovat, jak nejlépe dokážeme.

Některá sportovní odvětví se potýkají s tím, že po rozvolnění se vrátí méně lidí ke sportování. Vy jste potkala stejný počet spoluhráček v šatně?

To je problém spíš v mladších kategoriích, v té naší je to v pohodě, setkaly jsme se všechny.

Obhajujete titul, takže ambice jsou určitě opět ty nejvyšší, že?Samozřejmě. (usmívá se)

Kdo vám bude letos nejvíce konkurovat?

Myslím, že hodně bude záležet na tom, kdo si přivede zahraniční posily, jak se teď víc vše uvolňuje. Určitě to budou Eagles jako loni, s posilami to může být i Tempo, ale také nováček Arrows. Záleží na přípravě, jak se s tím každý vypořádá.

Věříte, že softbalová sezona proběhne bez omezování a bez komplikací?

To nedokážu říct. Musíme počítat se vším a být připraveni na to, být flexibilní. Loni se to taky ukončilo předčasně. Snad pomůže očkování a na podzim nepřijde další vlna.