Za stovku do moderní arény. Lvi mění místo svého působiště

Volejbalový klub Lvi Praha vstupuje do nové sezony odvážně. Vedení nakoupilo domácí i zahraniční hvězdy, přihlásilo se poprvé v historii do evropských pohárů a nebálo se vyhlásit jasný cíl: zisk mistrovského titulu. Podobným ambicím už stařičká hala na Lužinách nemohla stačit, Lvi se proto přesouvají do libeňské UNYP Areny na Podvinném mlýnu. „Moderní oddíl potřebuje hrát v moderní hale. Rosteme, a k tomu kulturnější prostředí patří,“ vysvětluje trenér extraligového áčka a sportovní ředitel v jedné osobě Tomáš Pomr.

Hala na Podvinném mlýnu. | Foto: UNYP Arena

Podobný krok jistě vyvolá u fanoušků rozporuplné reakce. Vždyť byli Lvi s Lužinami spojeni téměř pupeční šňůrou. „Evropské poháry jsme v Bellušově ulici hrát nemohli, proto jsme sondovali situaci na Podvinném mlýnu,“ popisuje Pomr. Jednání prý byla velmi vstřícná. „Bylo vidět, že si vedení haly přeje přivést do ní špičkový volejbal. Obdrželi jsme nabídku po sportovní i finanční stránce velmi příznivou. Náš rozpočet se zásadně nezatíží,“ zdůrazňuje Pomr. Kemp z říše snů. Lvi spojují žáky s reprezentanty Přečíst článek › Aby nedošlo k mýlce: Lvi se do Libně nestěhují nadobro. „Připravovat se budeme nadále na Lužinách, kde budeme mít stále i své administrativní zázemí. Pevně věříme, že se tam po plánované rekonstrukci haly vrátíme,“ líčí sportovní ředitel. „Na Podvinném mlýnu budeme každý pátek trénovat. Jak před domácími zápasy, tak venkovními.“ V tom může být svízel, detailní znalost haly výsledek volejbalové duelu často ovlivní. „Je pravda, že se do jisté míry připravujeme o domácí prostředí. Je to takové malé negativum v balíčku pozitiv,“ přiznává Pomr. „Nicméně věřím tom, že i jeden trénink za týden bude stačit, abychom si na halu zvykli,“ říká. Pršelo jim štěstí? Pražští Lvi zahájili přípravu Přečíst článek › Fanoušci získají stěhováním daleko větší pohodlí. Klub myslí na prodej suvenýrů i na více stánků s občerstvením. Na druhou stranu se léta hovořilo o tom, že většina z nich bydlí na Lužinách. „Loni šly návštěvy nahoru, hala v Bellušově ulici nám vytvářela příjemné až rodinné prostředí. Ovšem kdyby došlo na play-off, tak jsme se do haly snad ani nevešli,“ míní Pomr. „Věřím tomu, že nás skalní příznivci neopustí. Jsou pro nás velmi důležití,“ zdůrazňuje. „Dostupnost haly je však dobrá, stačí sednout na metro B. A pro další volejbalové fanoušky z Prahy je návštěva Podvinného mlýna lákavější. Nehledě na to, že se tam dá pohodlně zaparkovat.“ Ceny lístků na extraligové klání ještě nejsou přesně stanoveny, částka by neměla výrazně překročit sto korun. S časy to bude jiné. Na tradiční sobotu od 17.00 hodin už spoléhat nemůžete. „Nějaká utkání jsme nuceni přesunout na neděli. To však pro pražského fanouška není tragédie,“ nepochybuje trenér. A Lvi se podívají také na obrazovky, což nebylo na Lužinách téměř možné. „Televize má Podviňák ráda,“ usmívá se Pomr. „Díky tomu budeme nastupovat i k pondělnímu televiznímu termínu.“ Hvězdný Lev Nedeljkovič láká na srbské speciality. Na hřišti i v kuchyni Přečíst článek › V neposlední řadě program ovlivní evropské poháry. Už teď je jisté, že se Lvi v osmifinále poháru CEV utkají s lotyšskou Jurmalou. Na Podvinném mlýně se bude hrát odveta série v rozmezí 13.–15. října. „Sílu Jurmaly nebylo lehké odhadnout,“ přiznává Pomr. „O našem soupeři jsem získal podrobné informace díky Matěji Šmídlovi, který proti Lotyšům nastupoval loni v Baltické lize. Mohu tak říct: cítíme se být mírnými favority,“ dodává sportovní ředitel.

Autor: Redakce