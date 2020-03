Možná vás teď napadne, že osud office manažerky nebude dvakrát vzrušující. Těch zajímavostí se v něm však najde celá řada. Eva začínala s volejbalem ve 4. třídě. Základní škola v Příbrami (i ona) měla obrovské štěstí. Učitel byl totiž doslova ideální – otec zlaté mládežnické generace Jiří Zach. Přesto kratochvíle nad vysokou sítí brzy zanechala. Na vině byl sportovní aerobik. „Naše družstvo se stalo v roce 2004 v Austrálii vicemistrem světa ve step aerobiku,“ pochlubí se Bauerová.

Špičková kariéra jí ovšem nebyla přána. „V osmnácti jsem měla úraz kolene, musela jsem přestat sportovat,“ vzpomíná Eva. Konec ani příliš neoplakala. „Svět se mi nezhroutil. Byly už jsme dospělé, tým se začal rozpadat. Život šel dál, byl čas na změnu.“

Tou změnou bylo studium sportovního managementu a marketinku na FTVS. Ještě větší nabídka zajímavé práce. „V posledním ročníku se mi naskytla příležitost přejít na volejbalový svaz,“ líčí Bauerová. Stará láska, ta zkrátka nerezaví…

Na svazu nastoupila do spřátelené agentury Volejbal 2011. „Začínala jsem menšími kancelářskými věcmi – postupně jsem pomáhala zajišťovat velké mezinárodní akce. To mě moc bavilo. Vždyť jsem dělala to, co jsem studovala,“ vypravuje Eva. Jenže se v organizaci udály velké změny. Uzrál čas k přestupu ke Lvům. „Na svazu se vyměnili lidi. Přechod mezi Lvy byl pro mě nejprve šok. Žádné velké mezinárodní akce. Přemýšlela jsem, co tu budu dělat,“ přiznává otevřeně.

Dneska už ví, že o práci není nouze. „Rozhodně se nenudíme,“ usměje se. Náš tým jede na 120 procent. Je to tady menší, rodinné… ale rozumíme si a těšíme se na sebe,“ potvrzuje Bauerová. Je to vlastně taková žena mezi dvěma muži. Kancelář obývá s Tomášem Pomrem a Milošem Kočkou. „To mi vyhovuje. Kluci jsou bezprostřední. Kdykoli jim něco vadí, hned se to dovím. Stejně tak ale dovedou pochválit,“ oceňuje. Ani zneužívání prý nemají v krvi. „Třeba kávu jim ráda uvařím. Oni ji ale kdykoli uvaří mně. No, trošku to tady zjemňuji a nastavuji kultivovanější pravidla.“

Aby nebyla v jejím programu už vůbec žádná časová díra, rozhodla se Bauerová pro trénování. „Svaz před rokem vypsal kurz pro trenéry minivolejbalu. Už v Příbrami jsem vedla malé hokejisty. S Romčou Sekerovou jsme se rozhodly, že si ho uděláme. Od září trénujeme prvňáčky a druháky,“ prozrazuje Eva. „Děti nás dokážou nabít energií, ale taky nám ji vezmou. Jsou živé a divoké. A to je moc fajn.“

Lvi Praha – Volejbal Brno

Utkání 21. kola volejbalové extraligy mužů. Kdy? V sobotu 7. března 2020 od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13). Poslední vzájemné střetnutí (7. prosince 2019): Brno – Praha 3:2 (-27, 16, -22, 15, 6).

Snad ještě více práce čeká na Bauerovou před extraligovými duely. „Je potřeba připravit velké množství technických věcí – elektronický zápis, vstupenky, program, soutěže, vyplácení rozhodčích a lidí okolo,“ vypočítává. Jakmile však začne zápas, najdete Evu s šálou okolo krku v publiku. „Fanynka jsem dlouho flegmatická. Při vypjatých chvílích se ale zvednu a křičím,“ směje se.

Podobné okamžiky se dají očekávat i v sobotu během utkání pátých Lvů se třetím Brnem. „Výborný soupeř. Bude to zase bitva. Tam jsme prohráli jen 2:3,“ připomíná. „Před play-off si každý snaží zajistit co nejlepší pozici. Nicméně věřím, že získáme tři body. A ty pro nás budou zlaté,“ dodává 28letá dobrá duše lužinského výběru.