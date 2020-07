Skvělý tah se povedl házenkářskému Baníku Karviná, který do svých řad získal jednoho z nejtalentovanějších hráčů v republice Vojtěcha Patzela.

Vojtěch Patzel opouští Duklu a bude hrát v Karviné. | Foto: Ladislav Adámek

Na tom by nebylo zase tak nic zvláštního, kdyby Patzel nepřišel do Karviné z pražské Dukly, tedy tábora největšího rivala Slezanů. Z Dukly se do Karviné zase tak často nepřestupuje, průměrně to vychází na jeden přestup za padesát let.