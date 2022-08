Rodilý Březohorák zamířil do metropole před dvěma roky. První kontakt s kabinou áčka zažil loni. Otevřel dveře a seděl proti němu kapitán Jakub Janouch. „To je pan hráč. Každý z kluků má ale nám mladým, co nabídnout. Budeme se učit od těch nejlepších,“ nepochybuje Šálek. Jako libero má nejblíže k opoře národního mužstva Milanu Moníkovi. „Pomoct mi může ve všem – od příjmu, přes práci v poli, komunikaci se spoluhráči až po psychickou odolnost. O tom všem jsme se už bavili,“ prozrazuje.

Spolu s dalším volejbalovým talentem Davidem Kollátorem se do přípravy Lvů připojili o tři dny později. Zdržely je reprezentační povinnosti. Na Evropské olympiádě mládeže vybojovali bronzové medaile. „Zážitek to byl veliký. Atmosféra byla výjimečná,“ vypravuje Šálek. Šlo bezesporu o úspěch, v Banské Bystrici se představilo sedm nejlepších týmů starého kontinentu a pořádající výběr. „Ideální konkurence k přípravě na mistrovství Evropy,“ líčí.

Nejvíce si cení dvou výsledků – výhry 3:0 nad úřadujícími mistry světa. „Do té doby jsme Poláky na velkém turnaji neporazili a vítězství navíc znamenalo postup do semifinále,“ okomentuje Šálek. A samozřejmě triumfu nad Turky (3:1) v duelu o bronz. „Ve skupině jsme s nimi prohráli 2:3. Měli jsme z nich respekt. Vedli jsme 1:0, ale promarnili výrazný náskok ve druhém setu a přesto nás to nezlomilo,“ vypichuje libero.

Přidá další medaili?

Medaili si vystavil doma mezi ostatní. Dobře ví, že má nejvyšší hodnotu. Ideální by bylo, aby bronz z Bystrice už v září zastínil další cenný kov. Na úspěšný výběr čeká evropský šampionát v Itálii. „Ambice máme medailové. Bude záležet hlavně na nás, jestli je naplníme. Jsem přesvědčený, že to dokážeme,“ zdůrazňuje.

Účast na vrcholné akci má i stinné stránky. Soustředění juniorů začíná 21. srpna a Šálek tak přijde o podstatnou část přípravy Lvů. „Může se to tak brát, ale mezinárodní konfrontace mi jistě něco dá. Italům nebo Polákům se nepostavíte každý den,“ argumentuje. Podporu cítí i z klubu. „Po olympiádě nám psal trenér a gratuloval k medaili. Oba nás to s Davidem moc potěšilo,“ vypravuje Šálek, který si zase pochvaluje skladbu tréninků nového argentinského kouče Pražanů. „Jsou intenzivnější. Pořád jsme zapojeni. Odpadá čas, kdy si můžeme odpočinout. To se mi líbí,“ poodkrývá metody Juana Manuela Barriala.

V bezproblémovou spolupráci věří i během extraligové sezony. „Milan bude jednička. Oproti němu mi chybí vyhranost, zkušenosti a psychika,“ přiznává. „Budu makat, chci se zlepšovat a nějaké minuty snad taky dostanu,“ říká talent, jenž musí dle vlastních slov pracovat zejména na příjmu a za své plusy označí komunikaci a organizaci hry. Má to ovšem háček. Jiné je to usměrňovat vrstevníky a zkušené volejbalisty. „Libero musí občas zařvat. Uvidíme, jak to dokážu,“ dodává s úsměvem Šálek.