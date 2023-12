Tato premiéra bude velká a náročná, což si uvědomuje také Dušan Drdaj. Domácí šampion v motokrosové kategorii MX1 vyráží na Dakarskou rallye, která startuje začátkem ledna. Připojil se k týmu Orion – Moto Racing Group a účastnil se kvalifikace v Maroku, což byla jeho první zkušenost s dálkovou rallye. A tam si na začátku poslední etapy zlomil hrudní kost. „Pod vlivem adrenalinu se mi pak podařilo překonat 150 kilometrů. Vím, že na Dakaru chci hlavně dojet do cíle,“ dodal Drdaj, který sbíral úspěchy v juniorských a dospělých kategorií v motokros

Dušan Drdaj. | Foto: Orion - Moto Racing Group

Od malička se dívá na nejtěžší pouštní soutěž a jeho táta ji pravidelně sleduje každý rok. Když přišla nabídka od Ervína Krajčoviče, šéfa týmu Orion – Moto Racing Group, vůbec neváhal. „Můj táta byl z toho nadšený,“ dodal Drdaj. Trápila ho však jedna drobnost – závodník z Prahy nemá žádnou zkušenost s dálkovou rallye. „Před kvalifikací na Dakar byla moje nejdelší jízda na motorce 45 minut. Sice na ní jezdím celý život, ale nic vyloženě dálkově. Ani po silnici jsem s motorkou nevyjel,“ popsal Drdaj, který v minulém roce získal domácí titul v královské třídě MX1.

Dušan Drdaj.Zdroj: Orion - Moto Racing GroupByl zvyklý, že za závod odjel nějakých 20 kilometrů, samozřejmě v ostrém tempu. Na Dakaru ho však čeká během dne porce třeba více než 500 kilometrů. „Vím, že skoro všechno bude pro mě novinkou, protože se motokros a dálkové soutěže nedají porovnávat. Je to pro mě nová motivace a chuť pokračovat v motoristickém sportu,“ svěřil se Drdaj. S týmem absolvoval nejprve školení na obsluhu navigace. Od nového ročníku Dakaru dostanou závodníci totiž plně digitální roadbook. A poté Drdaj společně s dalšími nováčky týmu Orion – Moto Racing Group vyrazil na podzim do Maroka na kvalifikaci na Dakarskou rallye.

Lvi bojovali, ale z Itálie se vraceli s prázdnou

Zlomená hrudní kost

Tam si užil třeba nejdelší etapu v podobě 750 kilometrů. „No, bylo to dlouhé. Sám si to nedokážu moc představit teď a mám před Dakarem pokoru. Ještě s tím zraněním, které se mi v Maroku přihodilo, jsem nemohl tolik trénovat a posilovat,“ přiznal Drdaj, který ukázal v kvalifikaci na Dakar rychlost a odhodlání. Vždyť na začátku poslední etapy drsně havaroval. Cítil, že se něco stalo, že měl bolesti na břiše, přesto pokračoval. „Díky adrenalinu jsem dojel do cíle. V místní nemocnici v Maroku jsem dostal jenom prášky na bolest, až v Praze přišli na to, že mám zlomenou hrudní kost. Už bych měl být ale v pořádku,“ dodal závodník.

Hrát jen dvě třetiny na body nestačí, rozčiloval se Totter

Kde se na trati stala chyba? Přeletěl přes dunu. Číst terén a zároveň se dívat do navigace je velmi náročné. Drdaj tak ocenil, že má v týmu zkušené borce jako Martin Michek nebo Milan Engel. „Poradili mi, jak duny číst. Slyšel jsem od nich mraky příběhů o tom, že když se to neudělá, tak se duna přejede nebo se zaboří do další. V týmu je skvělá atmosféra a kluci mi vždycky poradí,“ pochvaluje si Drdaj, který první ročník Dakaru bere jako zkušební. „Určitě je pro mě prioritou dojet do cíle, poznávat všechno a vyhýbat se chybám. Až si budu trochu jistější, tak třeba ukážu rychlost, na kterou jsem zvyklý z motokrosu.“

Pouštní soutěž začíná 5. ledna v Saudské Arábii. V týmu Orion – Moto Racing Group jsou vedle stálic Michka a Engela další nováčci – Martin Prokeš a Jaromír Romančík.

Dušan Drdaj.Zdroj: Orion - Moto Racing Group

Priskeho parťák se loučí se sparťanským áčkem. Loučka povede rezervu