Poprvé si významně otestovali novou verzi jejich sportu. V Česku totiž vznikla zcela nová liga v takzvaném sixes, což je zmenšená ale atraktivní varianta lakrosu. Zkušená reprezentantka Anna Lottmann je z nové soutěže nadšená. „V sixes je více nahrávek, více střel, vše je rychlejší. Připomíná mi to basketbal s lakroskama,“ tvrdila kapitánka týmu Turbomice, který zatím drží třetí místo. Pokračování nové ligy je v plánu v únoru, finále je na programu na jaře. Sixes hrají v Praze také muži.

Jedna z nejlepších českých hráček sixes Anna Lottmann, kapitánka týmu Turbomice. | Foto: Kateřina Hrubá

Dostali impuls, který může přitáhnout nové hráče. Sixes je totiž zcela nový formát lakrosu, který by se mohl objevit na olympijských hrách v roce 2018 v Los Angeles. Tedy v zemi, kde je tento sport velmi oblíbený. „I když je mi třicet, tak já klidně za sedm let na olympiádu pojedu. Je to velký motivační faktor,“ dodala s úsměvem Lottmann, jedna z nejlepších českých hráček. Liga sixes se rozjela v USA, v dalších evropských zemích se zatím spíše jen trénuje. Naplno se pak spustila v Česku, kde ho hrají čtyři týmy žen a mužů.