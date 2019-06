Jak se zrodil nápad na založení Lvic a co může přinést?

Myšlenka se zrodila s novou koncepcí klubu a uskutečnila se už po roce jeho fungování. Spolupracujeme v součinnosti s FZŠ Brdičkova, kde jsou sportovní třídy. Chceme, aby bylo postaráno o děvčata i na druhém stupni. Doteď šla buď do Olympu, nebo přestávala hrát. Bylo smutné vidět, když velké holky nesportovaly a vlastně nedělaly vůbec nic. To byl hlavní důvod.

Neexistovala jiná možnost než přestup do Olympu?

Vlastně ani ne. Před dvaceti lety fungovaly sportovní třídy v součinnosti s oddíly – kluci a holky dohromady. Vývoj Lvů byl trochu složitější, ale nikdo nemusel končit. Holky byly vždycky pod Olympem, posílaly se jenom tam s odůvodněním, že jde o prestižní klub. Nebyl ovšem schopný postarat se o všechny hráčky různých úrovní.

Kolik děvčat končilo?

Obávám se, že zhruba tři čtvrtiny.

A s nimi nyní jdete do boje…

Naše skupina čítá osmnáct holčiček. Oficiálních mladších žákyň je zatím sedm. Ty doplníme mladšími děvčaty ze čtvrté a páté třídy. Zrovna včera jsme si na tréninku vysvětlovaly, jak se liší šestkový volejbal od mini. Bude to na ně hodně změn, ale holky všechno baví, cítím z nich nadšení.

Bylo složité zajistit pro ně nové zázemí?

Co se týče materiálního vybavení, tak bylo třeba nakoupit oficiální dresy s čísly. Na minivolejbal stačila jen trička. Musíme rozšířit tréninky. Zatím měly holky dva po hodině a půl. Jednotka se přidala, takže budou trénovat třikrát týdně. Sháníme asistentku, Tomáš Pomr (sportovní ředitel) prý našel mladou hráčku. A to je veliká pomoc a plus. Přijde někdo s novými nápady a energií.

Trénovat budete ve FZŠ Brdičkova?

Ano, od půl čtvrté do pěti. Čas je naprosto ideální, vyhneme se večeru.

A z vás se stane hlavní trenérka. Jak se těšíte?

Pro mě jde o návrat k tomu, co jsem na deset let opustila. Dělala jsem minivolejbal a teď se vracím k šestkovému. Spousta věcí se za tu dobu změnila. Budeme na tom vlastně stejně. Mě i děvčata čekají nové impulsy. Všechny se můžeme posunout výš. A to je ve volejbale zásadní.

Budou i mladší žákyně plnohodnotnou součástí velké Lví smečky?

Vize toho, že byly dívky vyčleňovány z klubového soužití, je nenávratně pryč. Budeme jezdit společně na letní soustředění. Tréninky budou nakombinované s kluky. Děvčata už dnes chodí fandit na extraligové zápasy. Podávají tam míče. Je to pro ně ještě větší motivace než pro kluky.

Máte vizi, kde by mohly být Lvice za pět let?

Líbilo by se mi, kdyby holky, co jdou teď do mladších žákyň, hrály stále volejbal. Dneska nemůžu říct, že jim zajistíme kadetské nebo juniorské soutěže. To se uvidí časem. Ale všichni tomu věříme.