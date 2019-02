Až do semifinále Challenge Cupu postoupili v sezoně 2015/16 házenkáři Dukly. Přesto jejich trenér Daniel Čurda před nedělním osmifinále stejné soutěže říká: „Na tak kvalitní tým, jako je Bukurešť, jsme ještě nenarazili.“

POSILA. Do jarní části extraligy vstoupili házenkáři Dukly s pravou spojkou či křídlem Branislavem Cigáněm. Slovenský kanonýr vsítil ve třech utkáních devět branek. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Výkony pražských házenkářů budí v letošním ročníku rozpaky. Fanoušci snad ani nepamatují, kdy jejich miláčci přezimovali na deváté pozici, tedy mimo příčky zajišťující play-off. „Obrat k lepšímu nastal v prosinci, kdy jsme vyhráli v Plzni a s Lovosicemi. Jen nám nevyšlo utkání s Jičínem,“ popisuje Čurda.

V mužstvu proběhly drobné změny. Po půl roce v něm skončil Jiří Kalík. Směr Dukla naopak nabral topoľčanský kanonýr Branislav Cigáň. „Potřebovali jsme sehnat levorukého hráče. Braňo se nebojí pálit. Je velmi dobrý při střelbě ze země a při hře jeden na jednoho. Výhodou je, že může nastoupit i na křídle,“ charakterizuje kouč.

S novou pravou spojkou v sestavě nastoupili Pražané do tří extraligových utkání, v nichž si připsali plný počet bodů a mladý Slovák vsítil devět branek.

Jeho góly budou dál potřeba, o to víc, že na marodku přibyl člen širšího kádru české reprezentace Štěpán Jeníček (mimo hru bude až do konce sezony) a chybí také špílmachr Jakub Sviták. „Zotavuje se po druhé operaci kolene. V týdnu byl poprvé běhat. Jeho návrat se nedá předpovědět, ale existuje určitá možnost, že by se v play--off mohl objevit,“ doufá.

Mezinárodní výběr

Extraligové starosti nyní ustoupí do pozadí. Duklu čeká házenkářský svátek. „Polkl jsem naprázdno, když jsem se dozvěděl jméno soupeře,“ vzpomíná trenér na los osmifinále Challenge Cupu.

„CSM Bukurešť patří do kvalitnějšího poháru. Vždyť doma kraluje a poráží i rumunské účastníky Ligy mistrů,“ vysvětluje.

Na co se lze těšit? Do Edenu zamíří mezinárodní výběr. „Přijedou bosenští, brazilští, íránští, makedonští, rumunští a tuniští reprezentanti,“ vypočítává Čurda, jenž vyhlíží i souboj s českým gólmanem Jakubem Krupou. „Prosadil se v Polsku, Španělsku a slovenském Prešově,“ oceňuje kouč.

Cíl? Dukla si samozřejmě přeje výhru (nebo alespoň vyrovnaný mač). „Favorit je jasný, ale nevzdáváme se. Kvůli těmhle zápasům hrajeme poháry,“ dodává Čurda.

HC Dukla - CSM Bukurešť

Osmifinále Challenge Cupu. Kdy? V neděli 10. února od 19.30 hodin. Kde? V hale Slavia Eden (Vladivostocká 10, Praha 10). Vstupné? 80 korun. Odveta? 16. února v Bukurešti.