„Závod to byl jako pokaždé krásný. Proto se sem ráda vracím. Vždycky se těším, že to spojíme s koupáním ve zdejší nádrži,“ vyprávěla zkušená vytrvalkyně.

Jak se vám běh zamlouvá po organizační stránce?

Je to perfektní a pro závodníky je tu zajištěný veškerý servis. V teplém počasí osvěží nakrájený meloun a pochutnám si i na koláčcích. S sebou taky dostáváme sádlo, což je taková místní specialita.

Běhu na Kohout jste se předtím zúčastnila už pětkrát, zdejší trať tudíž znáte velmi dobře?

Myslela jsem si, že trať znám dobře, když jsem tu pošesté, ale nahoře to bylo nějaké zarostlé, takže jsem se na chvíli zasekla mezi kameny. Ztratila jsem tam asi dvacet vteřin, což není tak hrozné. I tak jsem první místo uhájila.

Těsně před závodem se spustil docela vydatný liják. Poznamenalo to negativně trať? Mokro bylo, ale nijak extrémně to neklouzalo. Šlo to. Někomu ten déšť mohl vadit, záleželo na botách. Vám se v Besednici podařilo v roce 2009 zaběhnout traťový rekord. Na ten závod se vám bude zřejmě obzvlášť dobře vzpomínat… Ten rok se mi opravdu dařilo. Vyhrála jsem celý světový pohár, který se skládal ze šesti závodů. Uspěla jsem i na mistrovství světa a Evropy.

Co vás letos ještě čeká? Na co se připravujete?

Letos v listopadu proběhne mistrovství světa v Thajsku, takže do podzimu se potřebuji udržet ve formě. Chtěla bych se kvalifikovat v disciplíně vertical uphill (3 až 6 km s převýšením 1000 m – pozn. red.) a potřebuji tedy naběhat hodně kilometrů do kopců. V září se chci taky zúčastnit mistrovství republiky v běhu do vrchu. To se uskuteční v České Třebové. Bude to těžký závod, protože přijede spousta kvalitních holek.

Kvůli covidu se dlouho nezávodilo. Závody se znovu rozběhly až po jarním rozvolnění. Kolik už jste jich letos stihla absolvovat? Na jaře se nezávodilo, ale teď už jsem v plném zápřahu. Mám za sebou dva tříkilometrové starty na dráze i závody Českého poháru do vrchu. Zatím jsem letos zvládla šest závodů. Jak těžké je dostat se po tak dlouhé pauze znovu do formy? Člověk je na jaře nerozběhaný, základ jsem si ale přes zimu vytvořila. Chodila jsem do posilovny a běhala krátké úseky. Doufám, že forma půjde v létě ještě nahoru.