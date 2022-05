Adam Mendrek, Jan Louda, Tereza Švábíková… Nejlepší čeští hráči, kteří usilují o účast na olympijských hrách v Paříži 2024, budou v akci. A velice se těší na moderní halu O2 universum. „Je to svátek, ještě nikdy se badminton u nás nehrál v takové areně a troufnu si říci, že jsme se tímto přiblížili k akcím světového okruhu,” tvrdil Mendrek, který bude s Ondrou Králem útočit na titul v deblu. Sám hrál v moderních arénách v Asii. „Něco takového jsme přivedli do Česka a pevně věřím, že to bude odrazový můstek třeba k pořádání evropského šampionátu u nás.“