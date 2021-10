Naposledy narazili Lvi na Duklu v předposlední sérii minulé sezony. Slovíčko narazili má svůj význam – zraněními zdecimovaný celek v odvetném domácím utkání o 3. místo promarnil vedení 2:0 a Liberec bral bronz. Pojem odveta Pomr ze svých úst přesto nevypustí. „To je spíše taková zajímavost pro diváky,“ usměje se. „U nás najdete nějaké nové tváře, Liberec výrazně obměnil kádr. Vyjma blokařů a libera tam nezůstal kámen na kameni.“

Na střet elitních nahrávačů, Lva Jakuba Janoucha a dukláka Luboše Bartůňka, se ovšem těší i on. „Ten bude vážně zajímavý. Kluci spolu byli na Euru a podělili se o skvělé výsledky,“ vzpomene senzační tažení české reprezentace do čtvrtfinále mistrovství Evropy. „Očekávám zdravou rivalitu. Tuhý boj a kvalitní sport. Už jen oni dva jsou zárukou, že se bude na co koukat.“

Po čtyřech kolech mají Lvi bilanci dvou výher a dvou porážek. Dukla zvítězila jednou, ale hrála pouze třikrát. Průměrné výsledky Pomr nebere v potaz, volejbalisty Liberce považuje za silné protivníky. „Dukla patří dlouhodobě do špičky extraligy. I letos bude hrát o nejvyšší příčky,“ míní. Letních změn bylo na severu Čech vážně moc, sestava bude potřebovat čas na sehrání. „Dukla přivedla lídry konkurenčních týmů a dala je do jednoho týmu. Bude zajímavé sledovat, jak se tahouni Brna, Kladna, Odolky, Ostravy a Ústí dají dohromady.“

Kouč Lvů si atmosféru zápasů za asistence kamer velmi užívá. „Říká se, že televizní utkání zbavuje domácí tým výhody. Mění se palubovka, rozměry hřiště, perimetry, mizí známé prostředí,“ vypravuje Pomr, který vše vnímá pozitivně. Třeba hráči totiž získávají ještě větší motivaci, k dispozici jsou challenge na opravu sporných rozhodnutí… „Díky tomu jsou zápasy v této rovině totálně férová,“ pochvaluje si. Škoda, že challenge nejsou k dispozici při každém duelu. „Zatím jde o drahou a nedostupnou technologii. Hudbu budoucnosti. Věřím, že není dlouhá a takhle budou už brzy probíhat všechna utkání.“

K výjimečnosti večera opět přispěje patron duelu. Tentokrát se této role ujal nejmladší český olympionik na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně. Po posledním míči předá cenu pro MVP zápasu dle aplikace SmartVolley. Lvi jeho jméno zatím tají, jelikož na jejich sociálních sítích stále probíhá soutěž o vstupenky a cestou za nimi je odhalení totožnosti úspěšného sportovce. Kdo lístky nevyhraje, může si je zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportal. Pěkně z pohody domova, jak si žádá moderní doba. To neznamená, že mají fanoušci zůstat u televizorů. „Ideální scénář je, že přijdou do haly, podpoří nás a doma si poté pustí nejhezčí výměny ze záznamu,“ zve do ochozů Pomr.