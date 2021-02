Nikdo se mu nemohl divit, vždyť na lavičce jen zaskakuje za covidem stiženého trenéra Pomra. A zatížit svou misi blamáží, by se mu jistě nechtělo. „Z postupu mám radost už kvůli Tomášovi. Můžu mu teď zavolat a potěšit ho zprávou, že jsme zvítězili,“ přiznal Malán. „Mám radost i za všechny kluky. Po Příbrami jsme vedli hodně rozhovorů. Odpovědnost v hlavách měli, ovšem tlak ustáli,“ pochvaloval si.

Jízda to byla vážně parádní – 25:15, 25:17, 25:19. Středočeši netušili, co hrát. „Byli jsme o tři třídy horší než v doma. Lvům jsme nebyli soupeřem,“ řekl kapitán Příbrami Martin Böhm. On ten rozdíl vážně bil do očí. Jak je vůbec možné, že se dva duely stejných protivníků během jednoho týdne tak liší? „Věděli jsme, že nás dvakrát takhle porazit nemohou. V Příbrami podali nadstandardní výkon, překvapili nás a měli i štěstí. My jsme navíc nebyli tak soustředění,“ srovnával Malán.

Lvi Praha – Sitex Příbram 3:0 (25:15, 25:17, 25:19 – zlatý set 15:7). První utkání 1:3, postupují Lvi.

Lvi: Janouch, Skakič, Král, Mihajlovič, Paták, Nedeljkovič, libera Ježek a Havlas. Trenér: Malán. Sitex: Trojanowicz, Rosenbaum ml., Böhm, Hladenko, Hulpach, Kuchař, libera Juračka a Bambas. Střídali: Peterka, Lopata, J. Ureš, F. Ureš. Trenér: Rosenbaum st.

Červíček pochybností v něm ovšem hlodal. Zlatý set – blesková hra do patnácti bodů – mohl vše zhatit. „Začínal vlastně nový zápas,” uvědomoval si kouč. „Říkal jsem klukům, aby se soustředili. Domluvili jsme se znovu na blokování. Opakovali si, co chceme hrát,“ popisoval čas před čtvrtým dějstvím. A rázem Lvi prohrávali 0:2. „To byla lapálie. Nic jsme neponechali náhodě a zaslouženě zvítězili (15:7).“

Stejně hovořil i kapitán Pražanů Jiří Král. „Musím vyzdvihnout náš výkon ve zlatém setu. Nebylo lehké po dvou sadách, v nichž dal trenér Příbrami příležitost mladším hráčům, přepnout zpátky na základní sestavu. Naštěstí nám koncentrace vydržela. Chválím celý tým,“ uvedl nejzkušenější Lev. „S tím souhlasím,“ přitakal Malán. „Dařilo se celé základní osmičce. A dobrý tým dělají i náhradníci, kteří jsou podstatní na tréninku i při pár balonech v utkání.“

Těch balonů si muži z lavičky v sobotu užijí nejspíše více. Lvi jedou do Ostravy – ať vyhrají nebo prohrají, skončí po základní části extraligy čtvrtí. „Měli by nastoupit ti, kteří dostávají méně šancí. A chceme šetřit i kluky, co mají drobná zranění. Třeba Stefan Skakič hrál proti Příbrami se sebezapřením. Nastoupil, ale bylo vidět, že ho koleno bolí. Sám o to stál, a vydržel,“ vypíchl Malán, jenž by se rád duelu zúčastnil v obvyklé roli asistenta. „Věřím, že už s námi Tomáš pojede, ale zatím to není stoprocentní.“