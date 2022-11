Český závodník startoval do závodu ze sedmnáctého místa a hned v prvním kole se dokázal propracovat na patnáctou příčku. „Byla tam velká tlačenice, jsem rád, že jsem to ustál,“ hodnotil König začátek. Nakonec se však propadl na poslední místo odkud naháněl Scota Reddinga, který mu však postupem času ujel.

Oliver König při závodech v Indonésii.Zdroj: Orelac RacingJenže König začal zrychlovat. Dlouhou dobu se naháněl se zkušeným Irem Lavertym. „S ním to bylo opravdu hodně drsné. Tlačil jsem na něho,“ dodal letošní nováček superbiků, který se ho pokoušel tři kola před koncem předjet. „Bylo jen jedno místo, kde bych to mohl zkusit. Udělal jsem to, jenže na výjezdu jsem byl dlouhý a do další zatáčky jsem brzdil ve špinavé stopě, takže jsem dostal high sidera a vyjel mimo trať. Tím jsem ztratil, což bylo rozhodující. Pak už jsem na své první body nedosáhl.“

Ke konci se ještě přibližoval Japonci Nozanemu, jenže König ho už nestihnul, po dojezdu do cíle byl za ním pouze 1,2 vteřiny. „Na zítřek se těším a doufám, že to bude za bod,“ přál si jezdec z Prahy, který v Indonésii na superbiku závodil také v minulém roce. „Jel jsem o 1,6 vteřiny rychleji. Ale nejde to porovnávat, protože v minulém roce jsme měli k dispozici kvalifikační gumu a byl tu jiný asfalt. S časem, co jsem zajel letos, tak bych byl loni asi jedenáctý na startu.“