„Byla jsem ze začátku trochu nervózní, přece jen jsem byla půl roku mimo hru. Nervozita ale rychle odezněla a hrálo se mi dobře.

Operovaná ruka vůbec nebolí, nelimituje mě,“ pochvalovala si Vondroušová po duelu prvního kola na turnaji v Adelaide, ve kterém smetla 6:3 a 6:0 německou soupeřku Tatjanu Mariaovou.

Smůla na zranění

Tenistce pražského I. ČLTK je teprve dvacet let, se zraněními si už ale užila své. Jako by si její výjimečný talent vybíral daň: neuplyne sezona, aby ji nesužovaly nějaké zdravotní trable. Od sedmnácti let, kdy se začala prosazovat mezi profesionálkami, se stále s něčím léčila. Zatímco svým neskutečným citem pro hru se může rovnat elitním hráčkám, po fyzické stránce přivykala zápřahu dospělého tenisu pomaleji.

Změní se to letos? „Teď už jsem zdravotně v naprostém pořádku. Absolvovala jsem celou přípravu. Konečně hraju bez jakékoli bolesti,“ vzkázala Vondroušová před startem v Adelaide. U protinožců trénuje už od začátku roku a na Australian Open se chce předvést ve špičkové formě. „Ale nejde říct, že bych se připravovala spe-ciálně na grandslam. Chci být stoprocentně koncentrovaná na každý zápas,“ zdůraznila.

Světová šestnáctka jen stěží skrývala hlad po tenise. Není se jí co divit, vždyť loni se v jednu chvíli zdálo být jen otázkou času, kdy pronikne do první desítky žebříčku. Reálně vypadala i možnost jejího startu na Turnaji mistryň. Zlomené zápěstí nakonec bylo proti, ale obří potenciál Vondroušové nikam nezmizel.

Zatím má na kontě jediný turnajový titul na okruhu WTA (v dubnu 2017 v Bielu), v minulé sezoně ale postoupila hned třikrát do finále. V Budapešti a v Istanbulu šlo o menší turnaje, jenže pak to přišlo: mladá Češka na pařížském Roland Garros senzačně porážela jednu soupeřku za druhou a nakonec padla až v souboji o grandslamový titul s Ashleigh Bartyovou.

Ve světové špičce působila jako zjevení. Pod Eiffelovkou předváděla úchvatně pestrý a zábavný tenis, jaký poslední dobou z kurtů téměř vymizel. Nesmlouvavé údery levačkou střídala s na milimetr přesnými kraťasy, s přehledem měnila rytmus hry a zdobila ji psychická odolnost a bojovnost. Získala si obdiv fanoušků a respekt soupeřek.

Co nejvíce dvojchyb

Vrátí se brzy tam, kam se vyšplhala před rokem? „Samozřejmě bych chtěla hrát stejně jako loni, ale nevyvíjím na sebe žádný tlak. Chci se svou hrou hlavně bavit,“ hlásí Vondroušová, na kterou ve druhém kole v Adelaide čeká v dnešních ranních hodinách australská tenistka ruského původu Arina Rodionová.

Mimochodem: také Vondroušová se připojila k tenistům a tenistkám, kteří finančně podpoří oběti ničivých australských požárů. Zatímco její krajanky Karolína Plíšková a Petra Kvitová pošlou finance za každé trefené eso, jejich mladší následovnice na to jde jinak. Místo es přispěje 200 dolary za každou dvojchybu.

„Dělám jich v zápasech víc než es. Tak snad přispěju i víc peněz,“ usmála se Vondroušová. Ve výše zmíněném duelu s Mariaovou ovšem Češka moc minel při podání nepředvedla celkem zaznamenala tři dvojchyby.