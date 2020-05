Fotografie naznačila, že máte zálusk na trénování. Je to tak?

No, chlapy asi trénovat nebudu. Ale pokud se po kariéře usadím třeba doma v Neratovicích, kde jsou kroužky dětí, a budu mít čas, tak klidně pomůžu. Jde o zajímavý obor.

Co vám kurz v Brandýse přinesl?

Dozvěděl jsem se, co je nového ve volejbale a jak se podle trendů připravují děti. Potěšilo mě, že má svaz vymyšlenou metodiku, jak vychovávat komplexní hráče. Všechno bylo srozumitelně podané a zajímavé. Kurz se skládal z přednášek o trénování, zdraví i psychologie. Potvrdila se mi spousta věcí z oboru, ve kterém se už dvacet let pohybuji.

Na kurzu jste se setkal i s dalšími Lvy. Jaké to bylo?

No, my jsme tam byli hlavně jako studenti. Sedli jsme si do lavic a poslouchali. Chvíli jsme si taky pokecali, dali řeč ohledně klubu. Bylo příjemné se zase potkat.

Příjemné je i to, že už trénujete, nebo se mýlím?

Na tréninky se každý z nás těšil. Mě ovšem limituje to, že mám doma dvě holky. A to s sebou nese povinnosti. Takže zatím dobrovolné tréninky téměř nestíhám. A je mi to vůči spoluhráčům moc líto. S holkama děláme školu, sportujeme, hrajeme si… Nechci například kvůli beachi říct manželce, ať jde na ošetřovák. Jiné to bude od srpna, kdy nám začne oficiální příprava.

Jste tedy takový tatínek na plný úvazek?

Ano a je to pořádně náročný úvazek. Holkám je šest a devět let. Vyžadují pozornost po celý den. Člověk se ráno probudí, najednou je osm hodin večer a on se cítí unavený jako po důležitém zápase.

Zkoušíte s dětmi také volejbal?

Když si jdeme zaběhat, tak s sebou bereme míč. Starší dceři zase začaly kroužky volejbalu, tak se na ně připravujeme.

Pokračovatelé u Králů tedy budou?

Uvidíme. Kdyby holky volejbal bavil a chtěly ho dělat, bránit jim v něm nebudeme, ale ani je do něj tlačit.

Zpět k vaší kariéře. Rozhoduje se už po každé sezoně, jestli budete pokračovat, nebo v tom máte zatím jasno?

U Lvů jsem měl opci, nebyl jsem vázaný pevným kontraktem. Loňská sezona mě ovšem bavila, něco mi dala a nevysilovala mě. Kluci, hra i fanoušci, všechno bylo fajn. Kdyby se objevily problémy, už bych měl nulový problém říct, že končím. Já už vlastně končím každý rok. (směje se)

Lvi vyhlásili útok na titul. Byl to jeden ze střípků při vašem rozhodování?

Je dobré mít vysoké ambice, ale nešlo o důvod, který by mě přesvědčil. Já osobně bych byl opatrnější. Přeci jen jsme vyměnili tři klíčové hráče. Zase se mi líbí, že v nás mají majitel a trenér takovou důvěru, že se podobné cíle nebojí vyhlásit. Ovšem stejně nakonec půjdeme krok po kroku a zápas od zápasu. Pokud dáme volejbalu maximum a když si všechno sedne, titul může přijít.