Vybavujete si své pocity po přestupu mezi Lvy?

Upřímně, celkem dlouho jsem se oťukával. Než jsem poznal spoluhráče a prostředí, tak jsem se cítil nesvůj. Nevěděl jsem s kým si popovídat, co jsou kluci zač.

Kdy se to zlepšilo? Podal vám někdo pomocnou ruku?

Asi za měsíc až dva. Moc mi pomohl trenér (béčka) Malán, z kluků pak Pepa Havlas, Lukáš Dvořák, Láďa Svoboda a Honza Vodička. Teď už je všechno úplně v pohodě.

Lišila se nějak příprava Lvů oproti hradecké Slavii?

Určitě byla víc řízená. Lvi jsou profesionální klub, všichni se o nás starali.

Nové město, klub i škola (ekonomická se sportovním zaměřením, pozn. red.). Jste dobrý student?

No. (odmlčí se) Moc dobrý student nejsem. Školu zvládám jakž takž, ale na vyznamenání to není.

Rozumím dobře? Chcete dávat sportu maximum.

Asi to tak nemá být, ale je.

Máte výčitky?

To se těžko popisuje. Rodiče vždycky říkají, že první je škola, až potom sport.

Pohled trenéra Tomáše Pomra

„V Davidovi dříme obrovský potenciál. Přišel k nám loni, sám bez rodiny, zařídili jsme mu bydlení a školu. Hodně mi připomíná mého kamaráda Kubu Novotného. Snad dosáhne na podobné úspěchy.“

Ale jistě mají radost, že se o sebe dokážete postarat. Bylo složité se přestěhovat do bytu plného Lvů?

Nešlo o kluky, ale na některé věci jsem si těžko zvykal. Třeba jsem nebyl schopný naplánovat, kdy se najím.

Copak najíst, ale uvařit si. Jaký jste kuchař?

Většinou si děláme kuřecí maso s penne nebo s rýží. A nejčastěji míchaná vajíčka, ty dominují.

Otočme list. Zlepšil jste se herně za tu dobu?

Nezlobte se, ale to nedokážu říct, to je otázka na trenéry.

Asi ano, vždyť budete trénovat s áčkem. Jak se na vstup do kabiny těšíte?

Moc. Od začátku jsem toužil po áčku. Už jsem měl pár příležitostí si v přípravě s klukama zatrénovat. A bylo to úplně o něčem jiném. Mělo to daleko vyšší úroveň. Zdroj: Lvi/Ladislav Adámek

Jste univerzál. Tento post v áčku obhospodařuje Matej Mihajlovič. Je to hráč podle vašeho gusta?

Teď je to v podstatě můj idol, vzhlížím k němu. On je navíc sympaťák, který se s vámi úplně normálně baví.

Radil vám v něčem? Prozradíte podstatu rozhovoru?

Říkal mi, abych se na volejbal nevykašlal, že mám dobře našlápnuto.

A ještě jedna poklona. Trenér Pomr vás přirovnává k mladému Jakubovi Novotnému. To vám asi dost lichotí, že?

Určitě, i když já měl vždycky jiný vzor.

Nenapínejte nás.

Honzu Štokra, vždyť to byl nejlepší univerzál v Itálii. Dostat se z Česka na takovou úroveň je až neuvěřitelné.

To může být motivace i pro vás. Souhlasíte?

Samozřejmě by to bylo fajn. Ale teď chci hlavně trénovat s áčkem Lvů a pořádně si zahrát za béčko v 1. lize.