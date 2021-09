Volejbalu dává maximum. Tvrdí, že jde o jeho vášeň. Možná právě proto je už v šestnácti letech členem ligového béčka pražských Lvů. „Pokud dostanu šanci, nebudu se bát,“ říká sebevědomě Jan Černý. „Určitě jde o těžkou soutěž, a jestli v ní budu hrát, půjde pro mě o velkou zkušenost, která mě zase posune,“ doplňuje 209 centimetrů vysoký blokař, jenž připravil pro projekt Díky za VZPruhu zajímavé video.

Jan Černý je budoucí hvězdou volejbalových Lvů. | Foto: VK Lvi Praha

Začínal v deseti letech v Dobřichovicích. Pod vysokou síť ho přivedli rodiče, nadšení rekreační hráči. „Nejdříve jsem dělal fotbal, pak mě přestal bavit,“ popisuje Černý. Věděl, že je zrozený pro týmový sport, ovšem ten nejpopulárnější to není. „Na volejbale je přátelštější atmosféra. Lidé na něm nejsou tak nepřející,“ míní. Po necelém roce se přesunul do ČZU, předchůdce Lvů. K tomu změnil i základní školu, kvůli většímu počtu tréninků přestoupil do Brdičkovy ulice. Ta láska musela být vážně silná, vždyť bydlí v Klínci, každé ráno a večer dojížděl hodinu autobusem. „Dalo se to přežít,“ usměje se.