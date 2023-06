/FOTOGALERIE/ Pražští Lvi prožili sezonu snů. Volejbalový klub z metropole se poprvé v historii radoval z mužského titulu. V příštím ročníku čekají na družinu okolo trenéra Juana Manuela Barriala hned čtyři vrcholy včetně minimálně základní skupiny Ligy mistrů. K tomu bylo nutné ještě posílit kádr a do hlavního města přicházejí čtyři špičkoví cizinci. „Bylo pro nás důležité udržet kostru týmu a pokračovat s kluky, kteří už znají naše systémy a mohou pomoci posilám. Zároveň chceme pracovat s mladými Čechy a posouvat je dále v jejich kariérách,“ nastínil koncepci Lvů argentinský kouč.

Trenér Lvů Juan Manuel Barrial. | Foto: VK Lvi Praha

Všechno začalo tím, že společně s asistentem a krajanem Dardo Mullerem prodloužili o dva roky smlouvy. „Dostal jsem dvě další nabídky, ani jsem o nich neuvažoval. Měl jsem dohodu s prezidentem Lvů (Tomášem Janečkem) a samozřejmě jsem byl připravený opci využít,“ uvedl Barrial, který je v Praze velmi spokojený. „Lidé v klubu nám otevřeli svá srdce. Cítíme se mezi nimi vážně dobře,“ děkoval trenér. „Čeká nás vzrušující sezona s Ligou mistrů, Superpohárem, extraligou i domácím pohárem. Příprava bude pestrá a náročná,“ slíbil.

Do ní už nenastoupí pětice borců: ukrajinský nahrávač Ivan Pljaseckij, blokař pocházející ze stejné země Valerij Todua a smečaři Luke Smith z Austrálie, Brazilec Gabriel Soares Pessoa a Slovák Tomáš Kriško. „Všem děkujeme za odvedené služby. Každý z nich má na titulu svou zásluhu,“ podtrhl kouč, jenž své ovečky poprvé přivítá v pondělí 7. srpna.

VK Lvi Praha – pohyb v kádru:

Odchody:

Ivan Pljaseckij – nahrávač (Ukrajina)

Luke Smith – smečař (Austrálie)

Valerij Todua – blokař (Ukrajina)

Gabriel Soares Pessoa – smečař (Brazílie)

Tomáš Kriško – smečař (Slovensko)

Příchody:

Oskar Kjerstein Madsen – smečař (Dánsko)

Stefan Thiel – nahrávač (Německo)

Pablo Damian Crer – blokař (Argentina)

Luis Elian Estrada Mazorra – smečař (Kuba)

V ten den nebude v Unyp areně rozhodně chybět 25letý německý nahrávač Stefan Thiel. Rodák z Frankfurtu se může pochlubit bohatou mládežnickou reprezentační minulostí. V roce 2015 dosáhl s devatenáctkou na mistrovství Evropy na čtvrté místo. S volejbalem začínal ve dvanácti letech v TuS Kriftel. Výčet klubů, kterými 185 centimetrů vysoký borec prošel, čítá sedm položek. V sezoně 2021-22 oblékal dres VfB Friedrichshafen, loni se vydal na první zahraniční angažmá do Famagusty. „Určitě nám může pomoci,“ zdůraznil Barrial.

Blokařský post Lvů vyztuží dvojnásobný olympionik Pablo Damian Crer. Rodák ze Santa Fé startoval v Londýně 2012 a Riu 2016. Poprvé z toho bylo sedmé místo a podruhé páté. Na klubové úrovni hrával v rodné Argentině, Itálii, Polsku a naposledy ve Francii. „Je to velmi milý chlapík, který může týmu hodně pomoci a na tréninku bude jistě vzorem pro naše mladé kluky,“ sdělil trenér Pražanů ke spolupráci s 33letým volejbalistou, který přerostl dva metry o pět centimetrů. „Udělám všechno pro to, abych během sezony pomohl Lvům k maximálním výkonům a sám hrál co nejlépe,“ slíbil na oplátku blokař.

Dva rozdílné smečaře si vyhlédl Juan Manuel Barrial. Kubánský reprezentant Luis Elian Estrada Mazorra měří navlas stejně jako Crer. Volejbalovou kariéru začínal v Havaně, poté přes brazilské mládežnické celky zamířil do slavné italské Modeny, kde strávil sezony 2019-21 a zahrál si i Ligu mistrů. Poslední dva roky prožil opět v největším a nejlidnatějším státě Jižní Ameriky. S Minas zasáhl loni do šesti soutěží a byla z toho čtyři druhá místa (Brazilian Supercup, Brazilian Superliga, Mineiro Championship, South American Club Championship). „Jeho potenciál v útoku je vážně úžasný,“ řekl na adresu 23letého mladíka kouč Lvů.

Pak vyzdvihl kvality stejně starého Dána Oskara Kjersteina Madsena. Novopečený mistr Rumunska pochází z volejbalové rodiny. Jeho otec Morten je spjatý s Vestsjaellandem. Za klub z městečka Korsos nastupoval do roku 2019 také Oscar a působí v něm dodnes jeho mladší bratr Kalle. Poté se chlapík, jemuž schází pět centimetrů do dvou metrů, přesunul na angažmá do francouzského Toulouse, kde odehrál tři sezony. „Jde o velmi spolehlivého a na svůj věk zkušeného hráče,“ zakončil téma posily Barrial.