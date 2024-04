Volejbaloví Lvi jsou letos stříbrní. Rozhodly úplné detaily, řekl Vodička

/FOTOGALERIE/ Rovné tři hodiny se rvali pražští Lvi ve čtvrtém finále ČEZ volejbalové extraligy na palubovce budějovického Jihostroje. Dotáhli to až k mečbolu, ale pak je paní Štěstěna opustila a bylo jasné, že po zlaté sezoně bude pro ně ta letošní stříbrná. „Kouše se to těžko. Chtěli jsme vyhrát a nepodařilo se nám to. Bude to bolet. Doufám, že ne dlouho. Potom se můžeme podívat na celý ročník a hodnotit ho úspěšně,“ uvedl smečař Lvů Jan Vodička.

Pražští Lvi prohráli 2:3 v Českých Budějovicích a letošní ročník volejbalové extraligy zakončili na druhém místě. | Foto: VK Lvi Praha