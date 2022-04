Tomáši, první set jste prohráli rozdílem šesti bodů. Nedolehla na vás nervozita?

Rozhodně ne. Karlovarsko je kvalitní soupeř, jeho sílu musíme ocenit a respektovat. Do zápasu vstoupilo koncentrovaně a solilo podání. Odskočilo nám, což už se těžko dotahuje. Naštěstí ještě nebyl konec.

Jak moc bylo těžké popasovat se s podáním domácích?

Karlovarsko je jedním z nejlépe servírujících týmů extraligy. Dvojnásob to platí v hale, ve které kluci trénují a velmi dobře ji znají. Bylo to zásadní pro naše vítězství.

Zápasový zápal vám málem přivodil zranění. Co se stalo?

Polámal jsem LED obrazovku, zapíchnul jsem do ní tři prsty. Mám je naražené, ale naštěstí nejsou zlomené. Samozřejmě to bolí a místo budu muset ledovat. Teď je ale play-off, není čas myslet na nic jiného, než na další utkání.

Ochozy zmlkly a vy jste ani nevystřídal. Jen proto, že jde o finále?

Nejsem hráč, který dobrovolně střídá. Nechávám na trenérovi, jestli mě chce nechat na hřišti, nebo odpočívat. Komunikovali jsme spolu a já ho ujišťoval, že to zvládnu. Chtěl jsem klukům pomoci alespoň na přihrávce. Postupem času získaly prsty cit, a tak jsem to řekl nahrávači. Jsem rád, že to takhle dopadlo.

Stejně jako v předešlých fázích play-off asi pochválíte šířku kádru. Karlovarsko ubránilo Van Dijka, proto přišel Mihaljović a zářil.

Je skvělé, že máme dva vynikající univerzály. Další důležitá věc je to, že každý z nich hraje jiným stylem. Jeden je pravák a druhý levák. Jeden má rád pomalejší míče, druhý rychlejší. Soupeř musí bleskově reagovat na změnu tempa i stylu útoku. A to není vůbec jednoduché.

Radost Lvů po úvodním finále.Zdroj: VK Lvi Praha

O čem byl tiebreak?

O hlavě i o štěstí. Nevyšly nám některé challenge, ale bez ohledu na to jsme se vždy soustředili na další míč. To bylo klíčové.

Co rozhodlo utkání?

Ukázali jsme bojovného ducha. A nesmím zapomenout na naše příznivce. Je skvělé, že za námi přijeli, byl jich plný sektor. Děkovačka s nadšenými fanoušky je důvod, proč sport děláme. Těší mě, že diváky dokážeme bavit a dostat je do varu. Doufám, že je potěšíme i příště.

Značí nejtěsnější výhra, že série bude dlouhá?

Nestrašte. (směje se) Udělám všechno proto, aby byla co nejkratší. Ideální by bylo odehrát ještě dva zápasy a slavit. Samozřejmě víme, že Karlovarsko nehodí flintu do žita. Bude bojovat a nám nezbývá nic jiného, než se s tím srovnat. Chceme být agresivnější, rychlejší a mentálně odolnější než oni.

Kapitán Lvů po postupu do finále: Nekončíme. Všichni si pamatují jen vítěze