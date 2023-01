Dvě vítězství během dvou dnů. Lvi bez ztráty setu rozdrtili Zlín

Na Apeninský poloostrov se dostal až ve 33 letech. Během pěti sezon zanechal nesmazatelnou stopu v Ravenně, Udine a Cervii. „Zažil jsem ještě dobu, kdy se Italové učili od nás,“ usmívá se Řeřábek. Přestože měl nabídky z nejvyšší soutěže, šel „pouze“ do A2. „Chtěli mě v Turíně, ale byl jsem realista. My se do ciziny dostali až za odměnu, když jsme si odsloužili léta v nároďáku. Byli jsme už skoro vyždímaní – fyzicky i zdravotně. Přesto šlo o velmi důležitou etapu mého života. Za socialismu nebylo vůbec jednoduché se do západního světa dostat,“ vzpomíná smečař.

Už v Itálii se začal věnovat trénování mládeže. Fenomenálních úspěchů dosáhl později s československými reprezentacemi. Nejvíce si váží ženského stříbra a bronzu z evropských šampionátů 1993 a 1997 v Brně. S muži pak v roce 2004 senzačně vyhrál první ročník Evropské ligy a o rok dříve dosáhl na čtvrté místo ve Světové lize. „Žil jsem svůj sen. Volejbal byl a je můj život,“ líčí legenda, která je úzce spjatá i s pořádajícím klubem. Řeřábek totiž v roce 2007 stál u kormidla ČZU Praha, předchůdce Lvů, při návratu do extraligy. „Jsem rád, že se to podařilo. Čas bez mužské extraligy v Praze jsme brali jako dobu temna,“ dodává.

V té době už úzce spolupracoval s Milošem Kočkou. „Pavel je moje srdcová záležitost,“ neskrývá ředitel Lvů. „Oba pocházíme z vysočanské Pragovky. Jako žáček jsem se na něj chodil dívat jako na reprezentanta. Celý život jsem sledoval jeho kariéru a byl to můj absolutní vzor,“ vyznává se. „Těší mě, že nás později práce spojila a extraligu vrátil Praze z pozice trenéra právě on,“ zdůrazňuje.

Odpoledne s jubilanty začne v Unyp areně v 15 hodin. „Akce vždy probíhala v restauračním zařízení. Říkali jsme si, že ocenění celý život sportovali a extraligu v Praze možná dvacet neviděli. Třeba to nebude tak komfortní, ale jistě to všechny potěší,“ míní Kočka. Před utkáním proběhne na ploše oficiální část, poté bude pro legendy připraveno občerstvení a zajímavý zápas. „Pogratulujeme jim a předáme drobné dárky. Nejdůležitější bude pro všechny jistě setkání,“ popisuje předseda Pražského volejbalové svazu, jenž je pravidelným návštěvníkem domácích klání Lvů. „Moc se těším na derby mezi Prahou a středními Čechy. Čekám od něj velkou bitvu a vítězství domácích,“ zakončuje Lébl.