Na utkání v Unyp areně už se vážně těším. A co od něj očekávám? Jedině vítězství za tři body.

Jistě už v sobotním domácím zápase s Brnem (18.00 Unyp arena). Co od něj očekáváte?

Se svou pozicí jsem smířený. Máme kvalitní tým a vysoké ambice. Kdykoli to půjde, jsem připravený pomoci.

Do Prahy jste přiletěl v pondělí v noci a v úterý ráno hned zamířil na trénink. Necítil jste se unavený?

Co se stalo v koncovce?

Takovou malinkou. Bylo moc příjemné užívat si uznání. Fanoušci nám pomohli hlavně po zápase s Argentinou. V něm jsme prohráli v tiebreaku a přišli o semifinále. Do kabin nás ovšem vyprovázel frenetický potlesk. Lidem se náš výkon líbil, neměli jsme se za co stydět.

Do hlediště naštěstí mohli. Bylo moc příjemné před nimi zase hrát. Navíc Italové volejbal milují, fandí až fanaticky. Na obě utkání s domácí reprezentací byl plný dům. Když jsme po zápase vycházeli ven z haly, všichni nám tleskali.

Jak to bylo s fanoušky?

Co jste se o sobě dozvěděl?

Na akci jste si dvakrát zahráli s Itálií. To byla asi velká škola…

Vstup do šampionátu je vždycky důležitý. Z Egypťanů jsme měli respekt, pak se ukázalo, že to půjde, ale ve čtvrté sadě jsme se trochu trápili, byli nervózní a málem z toho byl tiebreak.

Kluci z Thajska jsou takoví pobláznění. Po každém balonu běhají dokola, křičí a pískají. Jejich volejbal je živelný. My jsme zvyklí na pevně stanovený systém – smečař útočí z kůlu, blokař středem… Oni se přemisťují a každý útočí v podstatě, odkud chce.

Určitě, i když všichni cítíme, že to mohlo být o kousek lepší.

/ROZHOVOR/ Čeští volejbalisté věkové kategorie do 21 let se na mistrovství světa neztratili. V Cagliari a Carbonii vybojovali osmé místo. Smečař Jan Vodička měl po akci rozporuplné pocity: reprezentační výběr sice předčil očekávání, pouhé dva míče ho však dělily od semifinále. „Porážka s Argentinou nás bude dlouho bolet,“ přiznal Vodička, jenž se bezprostředně po příletu domů připojil k pražským Lvům, s nimiž se připravuje na sobotní extraligové utkání s Brnem.

