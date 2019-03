Jaká panovala atmosféra na úvodním tréninku po nezvládnuté sérii?

Poměrně špatná. Nicméně už s výsledkem nic neuděláme, a nemá cenu se na sebe mračit. Musíme se dívat dopředu. Spíš jsme si řekli nějaké organizační věci s výhledem pro další tréninky.

Ani trenér vám nespílal?

Vůbec ne. Vyčítat si bezprostředně po vyřazení chyby, by bylo zbytečné. Popisoval nám program. Bylo vidět, že už řeší příští sezonu.



Které chyby si vyčítáte vy osobně?

Po první podařeném zápase s Odolenou Vodou, kdy jsme u nich zvítězili 3:0 a předváděli dobrý volejbal, jsem šel do domácího utkání s tím, že ho bez problémů vyhrajeme. A první set mě v tom ještě utvrdil. Mám takový dojem, že jsem v tom nebyl sám. To byla určitě chyba.



V rozhodujícím třetím duelu vás převálcovala atmosféra?

Těžko říct. Určitě musíme přiznat, že soupeři podali dobrý výkon. Hlavně jim šel servis. A nám ne. Od toho se odvíjejí ostatní činnosti. Ve špatných chvílích jsme dělali hloupé chyby.



Jak vysvětlíte laikovi, že dostatečně nezkrotíme sedm podání Roberta Viibera v řadě?

To nedokážu. Celou sezonu se nám chyby kupily. Když jsme dostali jedno eso, znervózněli jsme. To je ale zbytečné. Zvlášť v Odoleně Vodě, kde je vysoký stop, bychom měli být schopní servis ztlumit alespoň vysoko nad sebe. Pak už je vše na útočnících. Sezona tak nedopadla dobře. Musíme se z toho poučit.



Čím jste se konkrétně vy poučil?

Měli bychom si více věřit. Tým i já.

Vy jste o sobě pochyboval?

Pochybnosti vždycky existují. A já jsem na ně specialista. Hlavně v době, kdy nám chyběl (univerzál) Gino. V té době jsme šlo od porážky k porážce, nevěřili jsme si a výkony tomu odpovídaly.



K osobním pozitivům. Odehrál jste celou sezonu v základní sestavě. Vaše pozice u trenéra je asi silná…

To musí říct trenér. Smlouva mi v květnu končí. Klub na mě ale má opci.



Máte zájem pokračovat?

Ano, mám velkou chuť. Signály zatím žádné nepřišly. Věřím ale, že se na pokračování domluvíme.



Co vás vlastně čeká do konce května?

Teď máme týden volna. Pak nás čekají čtyři herní tréninky týdně, a o něco více posilovny. Oficiální příprava na novou sezonu začne v srpnu.

Začínám vám závidět. Tolik volna.

Ony do toho přijdou reprezentační srazy. Třeba já věřím v účast na univerziádě. Nudit se nebudeme.



Vyprávějte. Na co si troufá český výběr v Neapoli?

Před dvěma roky jsme byli v Taipei sedmí. A podobné umístění nás láká zopakovat.



Budete do té doby sledovat extraligové play-off, nebo to kvůli vyřazení nedokážete?

Už na něj koukám. Nikomu vyloženě nefandím, spíš mě zajímají někteří hráči a kamarádi.



Kdo bude letošní mistr?

Podle výkonu z prvního čtvrtfinále a kvalitě kádru favorizuji České Budějovice.

