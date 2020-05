/ROZHOVOR/ Marek Šulc vyrůstal v Litomyšli, mihl se v Brně, nejvýraznější volejbalovou rýhu udělal v Praze. V létě však 22letý smečař opustí místa, kde strávil posledních pět sezon, a nabere kurz Zwettl. V jedenáctitisícovém městečku v Dolních Rakousech je pro něj připraven kontrakt na dva roky. „Na Lužinách jsem prožil krásné časy. Věřím, že se mezi Lvy jednou vrátím,“ říká na rozloučenou posila Unionu Waldviertel.

Marek Šulc. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Kde se zrodila myšlenka opustit Lvy a vydat se do zahraničí?

V mé hlavě. (směje se) Měl jsem pocit, že jsem se už tolik nezlepšoval, chtělo to změnu. Ta přichází v ideální čas i díky tomu, že právě dodělávám vysokou školu. Původně jsem na odchod do zahraničí nemyslel, pak ale zavolal trenér Waldviertelu pan Šmejkal a jeho nabídka mě vyloženě nadchla.