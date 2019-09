Pojďme popořadě. V základní skupině MS jste porazili Kolumbii, Írán i Bulharsko a nestačili jen na Itálii. Jak jste ji viděl?

Papírově se zdála být hodně těžká. Nakonec týmy nebyly až tak nadupané. A proti Íránu jsme podali náš nejlepší výkon na turnaji. Ani ty tři vítězství nám ale nepomohly.

Írán byl favoritem akce…

Měl být dobrý, ale nebyl. Ročník 1999, který vyhrál mistrovství světa U19 a U20, je někde jinde.

Co chybělo k tomu, abyste uspěli s Itálií?

Proti Italům to bylo od rozcvičky všelijaké. Hrálo se v deset ráno, ještě jsme spali. A co chybělo? Všechno! Přejeli nás (14:25, 12:25, 13:25), neměli jsme moc šancí.

Bělorusům jste v osmifinále rovněž podlehli 0:3, ovšem skóre už tak hrozivé není (23:25, 20:25, 20:25). Jaké to bylo utkání?

Docela jsme si věřili a ani zápas jednoznačný nebyl. Chyba byla, že jsme ztráceli v začátcích setů. Pak jsme skóre pracně doháněli, ale jejich univerzál (Uladzislau Babkevich) nás „umlátil“. Za celý turnaj podal jediný dobrý výkon, a to proti nám. Jak jsme prohrávali, bylo to dost i o morálce, přestali jsme bojovat.

Bylo složité se motivovat na duely o 9. až 16. místo?

To bylo moc těžké. Říkali jsme si alespoň, že čím lépe se umístíme, tím lepší budeme mít ranking pro další sezony.

Porazili jste Nigérii a Koreu, prohráli s Brazílií. Tu bych v klání „jen“ o 9. místo nečekal…

To asi nikdo. Brazilci vyhráli svou základní skupinu a vlastně jim jen nevyšlo osmifinále s Bulharskem. Jinak patřili výš, jejich hra je na úrovni chlapů. Tak krutý je systém turnaje.

Pojďme do Česka, kam jste dorazil dva dny před začátkem školy. To je docela skok, ne?

Byl to šok. Celé prázdniny jsem s volejbalem, a pak musím hned nastoupit do školy. Upřímně: netěšil jsem se.

A čeká vás i příprava se Lvy. Jak ji budete zvládat společně se studiem?

Na přípravu se těším, na zápas v Budějovicích i turnaj ve Slovinsku… Ve škole mám individuální plán. Trénovat budu dvakrát týdně dopoledne a každé odpoledne.

Přišel jste ale o nabírání fyzičky. Nebude vám toto období později chybět?

My jsme fyzičku nabírali v reprezentaci. Takže nemám starosti, že bych nestačil.

I mezi Lvy se budete učit. Narážím na setkání s velezkušeným blokařem Jiřím Králem…

No, musím mít oči otevřené. Doufám, že mi Komár (přezdívka Krále) předá hodně zkušeností, když byl tak dlouho v zahraničí. Každý den si nezahrajete s legendou. A my tu možnost máme.

On matador a legenda, Krajčovič na vrcholu sil a vy benjamínek. Jaké jsou vaše osobní plány do extraligy?

Konkurence se zvýšila, bude těžké dostat se na hřiště. Budu připravený zaskočit a rád bych nasbíral více minut než loni.