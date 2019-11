Lvi Praha – Aero Odolena Voda 3:2 (19, -23, -23, 23, 10)

Lvi: Král, Bartůněk, Douglas-Powel, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, libera Ježek, Kovařík. Střídal: Svoboda. Trenér: Pomr.

Aero: Holčík, Vanags, Taylor, Hladík, Vachoušek, Gear, libero Hadrava. Střídali: Viiber, Shaker, Jachnicki. Trenér: Schiller.

Jak moc je důležité vítězství nad Odolenou Vodou?

Neskutečně, jsem za ně moc rád. A nebylo lehké ho získat, což ukazuje pět setů. Odolka si držela vysoký standard, téměř nechybovala. Pro nás bylo hrozně těžké odolat konstantnímu tlaku. Dřeli jsme a dotáhli zápas do tiebreaku. Pochválit musím hlavně Honzu Svobodu, který po střídání přinesl na hřiště chuť, energii i kvalitu. Dost možná byl on rozhodujícím faktorem obratu.

Nicméně 3. kolo Českého poháru ideálně rozehráno nemáte. Soupeřům stačí v odvetě výhra 3:1…

Nic se neděje. Pokud chceme jít do finále, potřebujeme stále vyhrávat. S tím pojedeme i na Odolku, a to se nám může klidně povést. Jen musíme ještě zapracovat na naší hře.

Prohráli jste v Českých Budějovicích po slušném výkonu a pak se Zlínem. To byl šok. Co s kabinou udělal?

Máte pravdu, že výsledek byl šok, v kabině jsme ho řešili a o chybách mluvili. Nijak to s ní ale nezamávalo. V pondělí jsme si sedli na video, tak jako pokaždé, jen bylo tentokrát trochu delší. O něco více jsme mluvili o naší psychické pohodě na hřišti. Víme, že se to nemá stát, ale může. Jsem rád za pohárovou výhru, vrátí nám do hlavy sebedůvěru ze začátku sezony.

Trenér Pomr po utkání se Zlínem kritizoval nahrávače, což se často nedělá. Řekl k tomu něco i kapitán?

Ano, trenér byl nespokojený s hrou nahrávače. Okamžitě si ale sedli a situaci rozebrali. Já s trenérem seděl chvíli poté, kdy mi vysvětlil, co spolu vyřešili. A jdeme dál. Problém asi nastal, ale nebyl zásadní.

Takže mezilidské vztahy uvnitř kabiny narušené nebyly?

Kabina šlape v pohodě. Je pravda, že jsem v ní něco řekl. Vyhráváme i prohráváme spolu. Jeden bez druhého nemůžeme uspět. Tyhle základní věci jsem připomenul.

SVK Ústí nad Labem – Lvi Praha

Utkání 9. kola volejbalové extraligy. Kdy? V pondělí 2. prosince od 17 hodin. Přímý přenos vysílá ČT sport. Kde? Ve Sportcentru Sluneta (Jateční 1026, Ústí).

V pondělí vás čeká zápas v Ústí. A je televizní. Vnímáte ho po tolika letech ve špičkovém volejbale, jako svátek?

Nějak zásadně to neřeším. Na zápas se snažím připravit jako na každý jiný. Jde mi o jediné - udržet stoupající kvalitu našich výkonů, jak jsme předvedli s Odolkou.

Třeba už zmiňovaný Jan Svoboda vše vidí jinak, na televizní utkání v Budějovicích se mimořádně těšil. Lákalo ho, ukázat se celé republice…

Tyhle pocity si vybavuji ze začátků své kariéry. Televizní utkání má svůj náboj. Ale zase nesmíte podlehnout atmosféře. V tom bych vyzdvihl zdejší kabinu. I ti nejmladší z nás mají správně nastavené hlavy. Nepodléhají emocím a v zápase odvedou, co mají.

Ústí má poměrně hlučné fandy. Mohou vám „ublížit“?

Ve volejbale se naštěstí nesetkáme s nějakými rowdies. I když fanoušci fandí proti vám, vždycky to vnese do utkání trochu energie. A všem se hraje lépe.

Severočeši jsou momentálně v tabulce až desátí. Jak silné mají mužstvo?

Na tabulku se nemůžeme dívat. Nesmíme je podcenit. To už jsme předvedli se Zlínem a víme, jak to dopadlo. Ústí má svou kvalitu. Na začátku jim to trochu haprovala nahrávka, ale měli dost času ji zlepšit. Důležitá bude naše hra. Pokud předvedeme, co umíme, věřím, že budeme lepší.

Našel byste nějaké výrazné individuality soupeře?

Mají šikovného univerzála Filipa Kramara. A dobré reference jdou na chilského smečaře Vicente Parraguirreovi. Na něj jsem zvědavý.

Chilan, to by mohl předvádět docela jiný volejbal?

To asi máte moc velká očekávání. Ale jak znám Jihoameričany, tak to bývají velicí bojovníci a extrémně energičtí hráči.

Tak by mohl znít i recept Lvů na Ústí: maximální bojovnost…

Ta je základ. Nikdy v životě si nemůžeme myslet, že jsme hráli s maximální bojovností. Vždycky ji můžete posunout.

Další program Lvů

pondělí 2. 12. 17.00 Ústí nad Labem – Praha (extraliga – vysílá ČT sport)

sobota 7. 12. 16.00 Brno – Praha (extraliga)

středa 11. 12. 18.30 Odolena Voda – Praha (odveta 3. kola Českého poháru)

sobota 14. 12. 18.00 Praha – Beskydy (extraliga)

sobota 21. 12. 18.00 Praha – Kladno (extraliga)