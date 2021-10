Lvi Praha – Volejbal Brno 0:3 (-22, -20, -27)

Nejvíce bodů: Mihajlovič 16, Skakič 13, Nedeljkovič 12 – Zmrhal 19, Hrazdira 17, Drahoňovský 15.

Brno letos nastoupilo k prvnímu duelu. Bylo pro vás nečitelné. V tom byl problém?

Vůbec ne, na výkon soupeře bych se vůbec nedíval, jen na náš.



Přesto… Utkání bylo o servisu, který se Brnu extrémně dařil. Jak moc byl nepříjemný?

Jestli byl, nebo nebyl, je spíš otázka na přihrávače. Se vším se musíme popasovat daleko lépe. Neukázali jsme moc činností, na kterých bychom mohli stavět. Snad jedině blok. Obrana v poli nám taky nefungovala, náš servis nebyl nejlepší.



MVP zápasu se stal Michal Hrazdira z Brna. Byl oním rozdílovým hráčem?

Musím uznat, že byl nejlepší. Je vidět, že na to stále má. Jde o zkušeného volejbalistu, který dobře vede mladé okolo sebe a strhne je svojí hrou. Gratuluji jemu i Brnu.

Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra:

„Hodnocení je pro mě těžké. Dostali jsme facku. Dobře pro nás, že už na začátku sezony. Soupeři vyhráli zaslouženě. Připravovali jsme se na něco a neukázali ani půlku toho, co umíme. Utkání stojí za důkladnější rozbor. Věřím, že se z něj poučíme. Nic jiného nám ani nezbývá, už ve středu máme další zápas.“



Už ve středu jedete na Kladno. Co je třeba změnit?

Musíme hrát jako na tréninku, kde je to z naší strany úplně jiné. Volejbal je na této úrovni o hlavě. Umíme ho, nebo bychom alespoň měli umět. Je třeba si správně nastavit hlavy. Do utkání jít s tím, že chceme body a bojujeme za všechny Lvy. Od prvního míče musíme být koncentrovaní. To se nám zatím nedaří. Chybí nám sebevědomí, pak se v tom začneme plácat, soupeři se rozehrají a složitě se vracíme do zápasu.



Co očekáváte od Kladna?

Kladno nastoupí doma, půjde o jeho vstup do extraligy. Bude určitě sebevědomé. To by měl domácí tým vždycky být. Rozhodne to, jak se popasujeme s jejich servisem, a jak si nastavíme hlavy.

Po období, kdy jste hlavně trénovali, budete hrát dvakrát týdně. Vyhovuje vám to?

Trénovat stále potřebujeme. Koncepce hry se nám s Brnem rozpadla do detailů. Dělali jsme takové věci, na které bychom si na tréninku ani nevzpomněli. Pokud už pominu výsledek, tak raději častěji hraji. Těším se tedy na zápasy. Už na Kladno snad dorazí úplně jiní Lvi.



Olympionička k bodům nepomohla

MVP zápasu Michal Hrazdira s patronkou Irenou Gillerovou.Zdroj: Lvi/David KratochvílZápas s Brnem se dlouho nesl ve slavnostním duchu, domácím v ochozech držela palce i olympionička Irena Gillarová. Patronka utkání měla jedinou povinnost, dekorovat MVP zápasu podle aplikace SmartVolley. Statistika však na rozdíl od ní nikomu nefandí, česká atletka předávala po výsledku 0:3 cenu hostujícímu smečaři Michalu Hrazdirovi. „Mrzí mě, že jsem Lvům nepřinesla více štěstí,“ uvedla poté oštěpařka, jež obsadila na mistrovství Evropy v roce 2018 sedmé místo.