„Nahrávač mi v důležitých momentech věřil, složil jsem několik důležitých míčů. Třeba také mečbol,“ měl radost Hadrava, který si se svými bývalými spoluhráči pozdravil po utkání pozdravil. „Po zápase mi blahopřáli. Říkali, že to byl krásný zápas. Nebylo to neupřímné,“ dodal Hadrava, pro kterého byl středeční duel Ligy mistrů velmi emotivní. „Chtěl jsem jim ukázat, že i když jsem v Civitanově tolik nehrál, tak to ve mně je. Není to tak, že jsem se tam dostal jen tak nebo kvůli protekci. Jsem rád, že se to povedlo a že jsem hrál zápasy s Italy dobře. Ano, bylo to velmi emotivní pro mě. Ale vůči klukům a bývalým spoluhráčům jsem necítil žádnou zášť. Vůbec.“

Hadrava s Jastrzębski nastoupí v semifinále Ligy mistrů proti polskému Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. „Když jsme naposledy s nimi v poháru hráli, tak jsme dostali 0:3. To už se snad nebude opakovat,“ přál si český volejbalista, který si návrat do polské PlusLigy pochvaluje. „Jsem rád, že jsem se sem vrátil. Nebylo to tak jednoduché po sezoně, ve které jsem tolik nehrál. Ani nebylo tolik jasné, kolik toho odehraju. Ale Stephen Boyer, který je se mnou na pozici univerzála, se zranil začátkem prosince. Zlomil si kost na pravé ruce. Dostal jsem po něm šanci více hrát, od té doby jsem více na hřišti.“

Hadravovi se v polské lize daří. Prokázal, že se umí prosadit v elitním evropském týmu. „Asi to tak je. Přitom na začátku mi neřekli, že budu mít zásadní úlohu. Bylo mi garantováno, že dostanu šanci, aspoň část zápasu hrát. Loni jsem to tak neměl. Jsem rád, že jsem to teď ukázal, že mohli se mnou v tomto týmu počítat víc než třeba plánovali. Snad jsem to ukázal,“ dodal český univerzál, který v zápasech v Polsku obdržel pět MVP a patří v rámci této statistiky k jako třetí nejlepší v celé lize. Celkem zařídil 246 bodů v sezoně, čímž je 26. nejlepší hráč. A to se do prosince do zápasů tolik neprosazoval.

„Čím jsem starší, tím se na statistiky nedívám. Já sleduji hlavně příštího soupeře, zbytečně mi tohle odrazuje myšlenky. Ale je možné, že mi to v Polsku sedí, jsem tu více doma. Psychika hraje velkou roli, pak se to možná projevuje na výkonu,“ dodal český volejbalista, který bude útočit na první místo v Lize mistrů, ale rád by získal také polský titul. V PlusLize je zatím v Jastrzębski o bod na druhém místě.

Spoluhráč Ukrajinec přiváží krajany do Polska

Český volejbalista si všímá také těžkostí, které přináší válka na území Ukrajiny, tedy sousedské země. Už více než milion uprchlíků po invazi Ruska se přesunulo do Polska.

„Například Varšava přišla o dvě haly, tam jsou jen matrace a lehátka. Pozor, samozřejmě celou situaci chápu a sportovní kluby a sportovci by měli pomáhat, jak jen mohou,“ dodal Hadrava, jehož spoluhráčem v Jastrzębski je také Ukrajinec.

„Jeho máma bydlela 100 kilometrů od Charkova. On je teď zraněný, natrhnul si lýtko. On ale tři dny nespal, hlavu má jinde, což každý chápe. V tu chvíli jde sport stranou, každý ho podporuje. Dvakrát byl na hranicích pro známé, které přivezl do Polska.“