Od té doby nehrál a najednou se ocitl na ploše v základní sestavě úvodního čtvrtfinálového klání s Ústím. Nic si nenalhávejme, v nejdůležitější fázi sezony. Výsledek? Pochvala od kapitána. „Chtěl bych vyzdvihnout Charviho. Skočil do toho rovnýma nohama a předvedl výborný výkon,“ řekl po výhře 3:1 Jakub Janouch.

Jane, jste skutečně mužem bez nervů?

Nejsem, když jsem se dozvěděl, že budu hrát, tak se „nervíky“ ozvaly. Řekl jsem si, že do zápasu půjdu naplno. Tréninky s klukama zvládám, proč bych s nimi nemohl nastoupit v play-off.

Co vám říkali spoluhráči?

Podpora od nich i od trenérů byla obrovská. Všichni mě povzbuzovali, před zápasem i během něj. V takovém kolektivu se hraje nádherně.

Následující program série

8. 3. 15.00 Ústí – Lvi Praha

10. 3. 18.00 Lvi Praha – Ústí

-----------------------------------

13. 3. 17.00 Ústí – Lvi Praha

16. 3. 17.00 Lvi Praha – Ústí

Poznámka: Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy mužů se hraje na tři vítězství.

Co rozhodlo utkání?

Bojovnost a servis. Ve druhém setu nám sice podání chvíli nešlo, ale zmátořili jsme se a dokázali ztrátovat.

Jedete do Ústí. Je čeho se „obávat“?

Sice se hraje bez diváků, ale domácí prostředí má stále svou váhu. Minule bylo smazáno tím, že šlo o televizní utkání a hrálo se na teraflexu. Teď to bude jiné, snad až na výsledek.

Pohled trenéra Tomáše Pomra

„Klobouk dolů před Honzou, moc nám pomohl. Je to pro něj složité. Před rokem hrál 1. ligu, nikdo, ani já, si neuměl představit, že naskočí do čtvrtfinále extraligy. Před zápasem jsem s ním krátce mluvil. Informace o tom, že je Alex mimo, přišla na poslední chvíli. Nebyl připravený, měl to mimořádně těžké. Řekl jsem mu, ať si užije každý míč. Zvládl to.“