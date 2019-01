Brno, Praha – Nejhorší letošní výkon zaznamenaly na půdě KP Brno volejbalistky Slavie a ztratily tak výhodu domácího prostředí v play off, kterou přepustily rivalkám z Olympu. Výrazně se na tom podepsala neúčast tří hráček Leony Neumannové, Heleny Bízové a především elitní nahrávačky červenobílých Lucie Smutné. Tu zastoupila ve svém extraligovém debutu mladičká Petra Jeřábková. Nezklamala, ale kvalit Smutné ještě nedorostla.

Jeřábková (Slavia Praha). | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Petřina cesta do utkání se podobala onomu pověstnému skoku do vody. „V 11 hodin mi volal trenér Vojík, že Lucka nemůže nastoupit a že se mnou počítá do základu. Byla jsem moc ráda. Trochu jsem se ale bála, protože v této sezoně nastupuji v juniorkách na smeči,“ vysvětlovala Petra.

„Přiznám se, že na mě dopadla veliká nervozita. Navíc všechno lítalo daleko rychleji. Prohru beru z velké části na sebe, byla způsobena mou špatnou nahrávkou,“ kála se Jeřábková.

„S tím nesouhlasím,“ oponoval Petře kouč Slavie Jiří Vojík. „Já jí musím naopak za výkon poděkovat. Brno je nesmírně kvalitní celek, my jsme schopni ho potrápit, čas od času porazit, ale to se musí sejít řada faktorů. Především pak musíme hrát kompletní. Toto si bohužel vsugerovaly i mé svěřenkyně, které zápas odevzdaly,“ mrzelo Vojíka.

Jednou z kritizovaných hráček červenobílých bylo libero Sandra Steinerová. „Je moc těžké jít do zápasu naplno a vědět, že stejně prohrajeme. To snad ani nejde. Je to v hlavách a těžko se s tím bojuje. Zápas byl o příjmu. Musím přiznat, že se mně na něm nedařilo,“ připustila Sandra, která ale do play off zbraně neskládá. „Olymp si doma věří, musíme tam urvat alespoň jeden zápas a pak už to bude otevřené. Sérii vidím hodně vyrovnanou s výsledkem 3:2 pro jeden z celků,“ zatipovala Steinerová.

„Olymp se dostal do pozice favorita, což je vždy svazující. Věřím proto, že uděláme z nevýhody výhodu a uhrajeme na Olympu alespoň jeden zápas,“ ukončil úvahu Vojík.

