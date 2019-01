Praha - Ohlasy včerejšího duelu třináctého kola UNIQA extraligy žen ve volejbale, ve kterém Slavia po zlepšeném výkonu od druhého setu přehrála PVK Přerov 3:1, se nesly v zajímavém duchu. Zatímco si domácí děvčata nemohla vynachválit prostředí v hale, Přerovanky upozorňovaly na složitou orientaci v rozlehlém Edenu.

Blokařka Přerova Kristýna Pastulová k tomu řekla: „Slavia má výborné fanoušky, kteří ji tlačí míč od míče. Hala je ale na orientaci opravdu složitá. My máme menší halu a v Edenu se trochu ztrácíme. Nechci se na to vymlouvat, ale takto diametrálně odlišné prostředí je velice složité vstřebat.“

„V prvním setu jsme dobře podávaly, vycházela nám obrana jak v poli, tak na síti. Zkrátka všechno šlo. Dlouho nám to ale nevydrželo a v polovině druhého setu jsme přestaly hrát. Přišlo hodně chyb v podání, nezaútočily jsme, nesložily balón. Což zapříčinilo vcelku jasnou prohru,“ vysvětlovala přerovská blokařka.

Domácí Jitka Mezerová vysvětlovala příčiny nezdaru červenobílých v úvodní sadě. „V prvním setu jsme byly zaskočené. Důvody nejsem schopná říct, skryla bych je do termínu špatná koncentrace. Nedokázaly jsme si přihrát, když už jsme si přihrály, tak jsme nezaútočily. Druhá půlka prvního setu byla o hledání sebevědomí, což se podařilo. Zlepšily jsme příjem, zpřesnily obranu, dostaly se do své hry,“ uvedla slávistická volejbalistka.

Pak se i Jitra rozhovořila na téma hala. „Doma se nám hraje o mnoho lépe. Rozhodujícím faktorem jsou fanoušci. Každý, kdo kdy sportoval, potvrdí, že se v takto hlučném prostředí hraje skvěle,“ složila poklonu červenobílým fandům Mezerová.

Několika úspěšnými bloky se v utkání zaskvěla Lenka Jonášová. I ona raději nastupuje v Edenu: „Domácí prostředí hraje skutečně obrovskou roli, velikost haly, osvětlení, ale i nepříjemné cestování mluví proti hostům. Rozhodla naše vnitřní síla, která byla o něco větší, než schopnosti Moravanek,“ přemýšlela Jonášová.

Kam tedy míří Slavia v tabulce UNIQA extraligy? „Jsme na vítězné vlně, a tak doufám, že se ještě posuneme. Když sleduji los, věřím, že skončíme druhé,“ dokončila svou prognózu.

To trenér Slavie Jiří Vojík byl opatrnější. „Byl bych pochopitelně rád, pokud by měla pravdu, ale pořád musíme být pokorní. Útočíme ze čtvrté příčky, což mi připadá výhodné. Musíme být skromní, rádi za to, že jsme se dostali takto vysoko,“ upozornil kouč.



DAVID NEJEDLÝ