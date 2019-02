Praha - Po odvetě za porážku 1:3 touží volejbalistky Olympu Praha, které dnes ve druhém utkání série o třetí místo přivítají v hale v Přípotoční od 17 hodin brněnské přemožitelky. Nic jiného než zvítězit jim také nezbývá, v opačném případě série končí a olympské stanou na tolik nepopulárním čtvrtém místě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

„Bylo to z naší strany jednoznačně nejhorší vystoupení v play off,“ vrátil se do Brna trenér Olympu Stanislav Mitáč.

„Přitom ani soupeřky nehrály příliš dobře, ale my ještě hůř. Když jsme jim pomohli k vítězství a to především v prvním a třetím setu. V prvním jsme dokázali udělat dvanáct chyb a prohráli 25:22, což se opakovalo i ve třetím, s tím rozdílem, že jsme chyb udělali jedenáct a prohráli 25:23,“ hodnotil Mitáč, který už ale hledí k sobotní odvetě.

„Sázím na to, že je náš celek stále ještě v dobré sportovní formě. Určitě budeme doma lépe servírovat i přihrávat, což jsou činnosti, které lámou utkání na vítězná a prohraná. Věřím, že srovnáme na 1:1,“ dokončil kouč.

„Jsem přesvědčena, že náš výkon bude vypadat v sobotu docela jinak a brněnský výpadek doma napravíme,“ tvrdila na pátečním tréninku liberka Veronika Dostálová z tábora Olympu.

„Všechny hráčky Brna jsou velice dobré a vyrovnané, žádná z nich nevyniká, což je právě trochu problém, jelikož si musíme dávat pozor na všechny, nikoliv na jednotlivkyně. Uspět tedy můžeme pouze kolektivním pojetím,“ nabádá Veronika.

„Překvapit už se asi nemůžeme, ale můžeme je přehrát,“ burcovala hráčka, pro niž by medaile byla velikým úspěchem.

„Každá je cenná, a i ta bronzová je pro nás dostatečnou motivací. Musíme se tedy v sobotu o to víc snažit, abychom se ještě vrátily do Brna. Čeká nás vyrovnané, kvalitní utkání,“ zvala do ochozů Dostálová.

DAVID NEJEDLÝ