Tohle ráno vážně nevábilo k procházce. A už vůbec ne k běhu. Přesto s úderem 9. hodiny patnáct borců s velkým lvem na prsou opouštělo areál v Suchdole a vyráželo do terénu. Lužinští volejbalisté zahájili přípravu na sezonu 2020/21, která má být pro klub přelomová. Vždyť budou hrát evropské poháry a na jejím konci chtějí slavit titul.

Volejbalisté celku Lvi Praha zahájili přípravu. | Foto: Lvi Praha

Trenér Tomáš Pomr skupinu pozoroval zpovzdálí. Do deště nemusel, na to má kondičního specialistu. Kdosi poznamenal, že možná Lvům prší štěstí. „No, štěstí by se nám hodilo,“ odvětil. Na přízeň osudu se však nechce spoléhat. „Hlavně, aby zůstali všichni zdraví,“ doplnil.