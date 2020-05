Jak vás zasáhla koronavirová epidemie?

V osobní rovině mě situace vrátila do centra rodiny. Najednou jsme na sebe měli více času, což bylo vlastně příjemné. Na byznysové úrovni jsem si uvědomil, jak málo je času. Donutilo mě to zamyslet se, čemu se chci opravdu věnovat. Lidé jako já mívají hodně aktivit, je dobré si přiznat, které chtějí rozvíjet.

Běžný smrtelník živí sebe a svou rodinu, vy navíc nesete zodpovědnost za zaměstnance. Jaké to je držet stovky lidí?

O každém svém projektu uvažuji tak, aby byl finančně soběstačný. Výjimkou je volejbal, který jsem se rozhodl nějakou dobu táhnout. Tedy jsem si pro něj vytvořil prostor, čas a rezervy. Když vznikne podobná situace, je to doba, kdy se rezervy čerpají. Zodpovědnost člověka se pozná právě podle toho, že si rezervy v časech prosperity vytvoří. Jinak se v krizi projekty ukončují a lidé propouštějí. A to je veliká škoda.

Nic jste nemusel uzavřít?

Ne, pokud se rozhodnu něco uzavřít, jde o projekt, ve kterém nevidím perspektivu ať už byznysovou, nebo ideovou.

Mně by přišlo nejlogičtější v této chvíli opustit Lvy. Uvažoval jste o tom?

Máte pravdu, že by to dávalo smysl. Táhnout dál Lvy znamená sáhnout do rezerv. Ovšem není to tak dlouho, co jsem na sebe vzal tu odpovědnost. A hlavně: uvědomil jsem si, že je volejbal jednou z věcí, která mě nejvíce baví. I když se logicky nabízí, že jde o projekt, který by se měl škrtnout jako první, tak já bych ho škrtal jako poslední. Život je krátký a poslední, co bych si z něj chtěl ukrojit, je radost. Byť to není racionální.

Radost by asi zůstala i za předpokladu, že byste na Lužiny posílal třeba třetinu částky. Vy ovšem rozpočet nesnižujete. Proč?

Už jsem takový, že pokud to jde, chci věci rozvíjet. Dosáhnout s nimi nejdále, kam to jde. Nechci jen přežívat. Teď nastalo období, kdy je dobré sáhnout do rezerv a vlastně za méně peněz postavit naprosto špičkový tým. Už loni byl velmi dobrý, ale teď bude ještě lepší.

Od epidemie se tedy chcete odrazit do vyšších pater?

Ano, situace totiž vybízí k polarizaci. Na řadě míst si řeknou, pojďme klub finančně optimalizovat a hlavně „přežít“. Naší vizí je hrát co nejlepší volejbal a atakovat špičku extraligy.

Proto jste údajně ještě zintenzivněli spolupráci s trenérem a sportovním ředitelem Tomášem Pomrem. Co jste především řešili?

Nejprve to, jak co nejlépe ukončit loňskou sezonu, abychom se s každým slušně vypořádali. Poté jsme řešili budoucnost, jakým směrem půjdeme jako Lvi. Dva měsíce jsme intenzivně analyzovali, jaké máme možnosti na posílení kádru pro příští sezonu. Tím, že se podařilo výrazně posunout naši volejbalovou platformu Smart Volley, tak si troufám říct, že jsme se dostali oproti ostatním klubům do výhody a splnili jsme úkoly.

O hráčském kádru budu na konci týdne hovořit s trenérem Pomrem. S vámi bych rád probral budoucnost Lvů. Jaká má být?

Odpovím otevřeně: příští rok chceme hrát o titul. Od toho se odvíjejí další věci. K volejbalu se přitáhne ještě více fanoušků, mezi nimiž by se měli objevit sponzoři. A také se projeví síla Smart Volley. Ukáže se, že nejde o náhodu. Skutečně jsme schopni daleko levněji sestavit špičkový tým. Platformu bude možné následně prodávat a tím se získají peníze potřebné pro provoz Lvů.