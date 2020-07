Co jste nařídil Lvům na dobu volna?

Nedá se říct, že bych něco nařizoval. Většinu mládeže máme na reprezentačních srazech. Ti jedou naplno. Co se týče profíků: se srbskými posilami nejsem bohužel ve spojení. Mám informace, že se v Srbsku situace s koronavirem zhoršuje, tak hlavně doufám, že přijedou zdraví. Ostatní dostali doporučení, ať si chvíli odpočinou, doléčí zranění a třeba si zaplavou. Většina z nich chodí hrát beach. A dobře ví, že bych byl rád, kdyby chodili zaběhat.

To stačí?

Volejbal je rychlostně dynamický sport, proto bych jim doporučoval i posilovnu a kolo. Nejsem kondiční trenér, který na ně jen kouká, všechno s nimi absolvuji. Proto hned poznám, jestli někdo makal, nebo ne. Oni jsou naštěstí profíci, a ti se musejí starat o své tělo. Ano, teď mohou čtrnáct dnů odpočívat, ale pak je třeba začít sportovat.

Neexistuje něco jako tréninkový plán?

Ano, máme ho. Ale já jsem pro osobní kontakt. S většinou kluků jsme ve spojení. Příprava pak bude tvrdá. Čtrnáct dnů práce v Suchdole, soustředění… Jelikož začíná soutěž dříve, budeme muset rychleji nabrat kondici.

Je rozdíl mezi plánem pro nováčky a třeba pro matadora Jiřího Krále?

Doporučení musejí zohledňovat fyzické parametry hráčů i jejich roky. Jirkovo tělo už je opotřebené, ozývají se klouby a kolena. Nebude proto tolik běhat, ale více jezdit na kole a posilovat. Tak to má rád. On je stoprocentní profesionál a ví, jak se připravit. Víte, všechno nemůžete dělat společně. Třeba po (univerzálovi) Matěji Mihajlovičovi nemohu chtít velké výběhy, prostě je nedá. Místo toho potřebuje krátké a dynamické úseky, aby nabral fyzičku co do rychlosti a do výskoku.

Rozumím správně, že se příprava liší podle věku a postu?

Ano, dá se to tak napsat. Kdybyste vyučoval ve škole, taky byste žáky na určité předměty rozdělil.

K létu patří stravovací prohřešky, pije se více alkoholu. Může si to dovolit vrcholový sportovec?

Lidské tělo si občas potřebuje odpočinout od přísných stravovacích návyků. Ty musí vrcholový sportovec dodržovat v tréninkovém i zápasovém režimu. Ale maximálně na čtrnáct dnů. V přípravě už budou všichni správně jíst, jinak by jejich těla nefungovala.

Kontrolujete váhu? Dáváte pokuty?

Dříve jsme o tom uvažovali, ale teď si říkáme, že pracujeme s profesionály. Valná většina z nich přesně ví, co si může dovolit. Mají to v hlavě správně nastavené.

Opravdu jste neměli v týmu průšviháře, který do přípravy nastoupil zdevastovaný?

To nikdy. Ale abych z kluků zase nedělal svatoušky, každý z nich si občas zkusí na tréninku ulevit. Je třeba unavený, nebo nemá náladu.

Jak to řešíte? Osolíte mu trénink?

Jsou zaručené metody, ale že bych někomu trénink přímo osolil… Když se kluci něčím proviní, tak si o tom promluvíme. Známe se, mohl za to třeba maturitní večírek. A nezapomínejte na to, že děláme kolektivní sport, jdeme za společným cílem. Parta by flákání nikomu nedovolila.

Příprava začne v srpnu. Už se do Suchdola těšíte?

Pro mě je sport o práci i zábavě. Po fyzické stránce kluci loni výborně makali, bylo minimum zranění. Ukázalo se, že jdeme po správné cestě. Lvi navíc vždycky stavěli na partě, v ní byli charakterově dobří kluci. Rozhodně se na každého z nich těším.