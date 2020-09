Za daných okolností, kdy úřady chrlí jedno zpřísňující pravidlo za druhým, se jedná téměř o zázrak. Jede se bez diváků, ale i akreditované osoby se budou muset kolem trojského kanálu pohybovat jen se zakrytými ústy a nosy.

„V rámci možností jsme dělali maximum. U vstupu funguje prostorová dezinfekce a měření teploty. Pro hosty, kteří vyrazili bez roušek, budou u vchodu k dispozici,“ prozradil Jiří Rohan, ředitel organizačního výboru pražského ME.

Tři taťkové v kajaku

Čeští závodníci se na souboje s evropskou konkurencí těší. „Jak začali cizinci přijíždět, je to moc příjemný pocit. Trochu i návrat k normálu. Mým cílem je finále, a když se mi povede dobrá jízda, budu spokojený,“ pronesl favorit kategorie kajakářů Jiří Prskavec, který už má jistotu olympijské nominace.

Ve stejné disciplíně bude obhajovat loňský titul Vít Přindiš. „Nervozitu necítím. Jak prožíváme podivnou situaci, jsem hlavně vděčný, že se bude závodit. Kdyby to zase vyšlo na pódium, bylo by to fajn. Jenže Jirka Prskavec letos předvádí famózní výkony,“ konstatoval.

Třetím do parádní kajakářské party je Vavřinec Hradilek. Sešlo se, že všichni kromě kličkování mezi slalomovými brankami mají v myšlenkách i své potomky. Zatímco loni narozený Jiřík Prskavec už běhá, Přindišova Amálka a Sára Hradilková jsou ještě v peřince.

Co ukážou singlíři?

Ve vltavských peřejích nepůjde jen o medaile. Ve hře je i olympijská nominace. Tu má kromě Prskavce jistou ještě kajakářka Kateřina Kudějová. Naopak mezi kanoisty se v Troji odehrají líté bitvy. Z žen je nejblíž Tereza Fišerová, na jejíž zaváhání bude číhat Gabriela Satková.

V trojici singlířů má nejlepší výchozí pozici Lukáš Rohan. Útočit na něj budou Vojtěch Heger a Václav Chaloupka. Situace je ale dost zamotaná. „Snad se nominace konečně rozsekne. Je to už dlouhý a trochu o nervy. Šanci na Tokio ale máme všichni,“ přemítal syn předsedy organizačního výboru.

Přední umístění mohou vodákům vylepšit konta. Český vítěz ME si přijde na 70 000 Kč, závodník na druhém místě dostane 50 tisíc a za bronz 40 tisíc. Pak se prémie kanoistického svazu zmenšují až do šestého místa, za něž je 10 000.

„Šanci na přední umístění mají všichni Češi, ale z našeho pohledu bude zajímavější nominace na olympiádu,“ poznamenal šéftrenér reprezentace Jiří Pultera.

Co myslíte, kdo z kanoistů to dokáže?