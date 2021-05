Král smolař. Mistr Evropy Přindiš bude při olympiádě jen trénovat

Z mistrovství Evropy odjížděl kajakář Vít Přindiš jako král. Domů přivezl hned tři zlaté medaile. Laik by si pomyslel: to je český favorit pro olympijské hry. Kdeže! Vodní slalom má svoje nominační specifika a Přindiš do Tokia nepojede.

Vít Přindiš | Foto: Ivana Roháčková

Start pod pěti kruhy si totiž už dříve zajistil jeho reprezentační kolega Jiří Prskavec. Podle pravidel smí z každé země závodit jen jeden slalomář. A nový šampion s tím je smířený. „Chtěl jsem předvést dobré jízdy, a to se mi v každém vystoupení až na pár drobností splnilo,“ vypráví 32letý kajakář, který v Ivree vyhrál klání hlídek s Prskavcem a Vavřincem Hradilkem, pak hlavní disciplínu K1 a na závěr i extrémní slalom. Prostě na něj neměl Stín z neúspěšné olympijské kvalifikace na pražském rodákovi očividně neulpěl. „To už je rok stará záležitost. Na Jířu jsem loni prostě neměl, jezdil neskutečně,“ podotýká. Znovu stříbro! Kanoistka Fišerová nestačila na ME jen na vítěznou Španělku Přečíst článek › „Do letošní sezony jsem šel s tím, že se co nejlíp připravím na akce, na nichž budu moct startovat,“ pokračuje Přindiš, který si díky evropskému zlatu zajistil pro letošek místo v reprezentačním týmu (kromě OH) a už nemusí podstoupit nadcházející nominační martyrium. Těší se na červnový závod SP v Troji a zářijové MS v Bratislavě. „Mám rád světový pohár. Je to dlouhodobá soutěž a tam se ukazuje stabilní výkonnost na různých tratích,“ připomíná soutěž, kterou už v roce 2017 ovládl. „Vrcholem pak bude šampionát na Slovensku.“ Jířovi bude fandit A co bude dělat při OH v Tokiu? „Předpokládám, že se vrhnu do přípravy na mistrovství světa,“ přemítá držitel řady dalších kovů včetně evropského zlata z roku 2019. Parádní jízda! Kajakář Přindiš je podruhé mistrem Evropy ve vodním slalomu Přečíst článek › „Jířovi budu fandit. Jsme kamarádi. Přeju mu úspěch. Už jsem říkal, že si olympijskou nominaci neskutečně zasloužil. Byl suverénní. Nedovolil bych si jeho nominaci zpochybnit. V mých očích je největším adeptem na olympijskou medaili. Budu jen rád, když v Tokiu náš sport zpropaguje,“ přiznává. Rivalita mezi českými kajakáři, z nichž minimálně čtyři patří do světové špičky, takřka neexistuje. „Jsme sport, kdy vám konkurent jízdu nijak neovlivní. Nejsme s nikým na dráze, abychom mohli jeden druhému uškodit,“ vysvětluje. „Roli hraje jen voda, počasí a vlastní chyby. Když něco pokazím, nemohu nikoho obviňovat, že je lepší. Proto jsou naše vztahy v pohodě.“ Přindiše ovšem jedna věc přece jen mrzí. Vodní slalom ovlivňuje sportovní politika. „Připadá mi nesmyslné, že v kajaku může jet na olympiádě jen jeden Čech. Vnímám, že hry mají být otevřené i pro méně tradiční země, ale objektivně se na ně dostávají lidé, které na to výkonnostně nemají. Kvůli nim se tam pak z vyspělých zemí nedostane víc zástupců,“ krčí rameny. Tokio může být jenom začátek. Jančařík se cítí líp než ve dvaceti Přečíst článek › Nyní však člen USK Praha prožívá šťastné okamžiky. Tři zlaté z ME jsou totiž něco mimořádného. „Přišel za mnou olympijský vítěz z Ria Brit Clarke a říkal, že tohle se už nikomu nepovede…“