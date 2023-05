První dostih Trojkoruny, Velkou jarní cenu, v Chuchle areně vyhrál Jardin Michelet ze stáje Cardboard. Svěřenec trenéra Seménky, měl v sedle žokeje Adama Floriana. Tříletý hnědák nepatřil k velkým favoritům, i když nebyl v dostizích nižší kategorie poražen, ale ukázal, že to umí i mezi elitou.

Ve Velké jarní ceně zvítězil Jardin Michelet (vpravo). | Foto: Petr Guth

Navíc pro Adama Floriana to bylo jubilejní sté vítězství v kariéře. "Ono k tomu moc nelze říci, vyšlo to prostě nádherně, vyhrát po sté zrovna v takovém dostihu, to je sen," řekl Adam Florian.

Majitel Karel Klenovský k tomu přidal: "Já to prožívám s našimi fanoušky, jsem moc rád, když jsou spokojeni a mají z výsledků mého koně radost. A když si vsadí, tak i něco málo vyhrají. Půjdeme klasickou cestou, tedy nyní start v derby."

Na druhém a třetím místě skončili koně, kteří měli českou premiéru, druhá byla Abha s žokejem Tomášem Lukáškem a třetí Bellator s žokejem Jiřím Chaloupkou.

Ve druhém hlavním dostihu odpoledne, Memoriálu dr. Otekara Frankenbergera, vyhrál kůň Breakmoment ze stáje CK Martin Tour v sedle s hostujícím francouzským žokejem Hugo Besnierem. Asi nejvíce radosti z tohoto dostihu měla trenérka Ingrid Janáčková, která připravuje i druhého koně v cíli, Ĺ Enfant Terrible. Vedl ho žokej Milan Zatloukal.

