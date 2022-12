S partnerkou už brzy čekáte přírůstek do rodiny. Projevilo se to nějak na vašich Vánocích?

Udělali jsme si je klidné. Byli jsme doma naposledy jen ve dvou. Bylo to moc příjemné.

VK Ostrava – VK Lvi Praha 1:3 (25:22, 15:25, 18:25, 20:25)

Lvi: McCarthy, Schouten, Kriško, Todua, Janouch, Vodička, libera Moník a Tláskal. Střídali: Tibitanzl, Pliasetskyi, Tibitanzl, Kollátor. Trenér: Barriel.

Nicméně jste poté jeli na dlouhou cestu do Ostravy, kde se Lvům dlouhodobě nedařilo. Řešili jste to?

Někdo v kabině to zmínil. Všichni jsme ale věřili, že na ně od začátku vlítneme a vyhrajeme, abychom dál drželi krok s top týmy české extraligy.

To se na začátku nedařilo. První set jste prohráli 22:25. Proč?

Nesváděl bych to na cestu, ani jsme je nepodcenili. Každý extraligový klub má svou kvalitu. Soupeři do toho šli naplno, dařil se jim servis, zahráli pár zázračných balonů. Prostě jim to vyšlo.

Změnilo se něco od druhé sady?

Zvykli jsme si na halu a začali jsme dávat dobrá podání. Lépe se nám útočilo a dost jsme toho ubránili i v poli.

Ve čtvrtém setu jste ovšem prohrávali 7:11. Bál jste se o výsledek?

Vůbec ne. Soupeři měli dobrou sérii na servisu a my nemohli otočit. To se stává. Set byl ale teprve na začátku, nic se nedělo.

Dostanete za tři body nějaké volno?

Až do 2. ledna budeme odpočívat. Pak se začneme připravovat na těžký dvojzápas ve Zlíně.

Kde budete trávit Silvestra a plánujete bujaré oslavy?

Silvestr bude připomínat Vánoce. Uděláme si s přítelkyní pohodový večer. Připravíme si hromadu jídla, ona bude pít limonádu a já si k němu dám pár piv.

Dáte si předsevzetí?

Raději ne, pak bych ho nesplnil a byl bych na sebe zbytečně naštvaný.

Nicméně můžete bilancovat. V létě jste přestoupil do Lvů, kde ovšem nehrajete tolik, jako předtím v Ústí. Byl to dobrý krok?

Moje úloha se změnila. Pokud se nedaří, jdu na hřiště a snažím se tým zvednout. Oproti Ústí, kde jsem prakticky neslezl ze hřiště, je to určitě rozdíl. Budu upřímný, na novou roli jsem si chvíli zvykal, ale celkově jsem za svůj krok rád. Hraji v jiných patrech tabulky a zlepšuji se.

Co byste popřál fanouškům do nového roku?

Hlavně hodně zdraví a štěstí. Byl bych moc rád, kdyby se naše hala více zaplnila a byla o něco hlasitější.

A osobní přání?

Na konci ledna čekáme narození dítěte. Víc asi říkat nemusím.

