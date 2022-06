„Veslování není pouze o závodech a výhrách. Lidé kolem něj představují komunitu a sport předávají svým potomkům. A Primátorky jsou skutečným svátkem českého veslování. Závodníci poměří své síly, ale pro řadu z nich jde i o setkání s přáteli, s nimiž se celý rok nevidí,“ vyprávěl předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.

Náročný víkend pro Antošovou

Závod, který startuje u Veslařského ostrova a je charakteristický zatáčkou pod vyšehradskou skálou, proběhne 4. a 5. června. Už v pátek se jede 12. ročník Univerzitních osem a řada veslařů bude v permanenci všechny tři dny.

Lenka Antošová.Zdroj: Ivana RoháčkováReprezentantka Lenka Antošová má v plánu víc startů. V novém dresu VK Slavia od designérky Zuzany Oharek Bahulové pojede závod skifařek o Stuhu Podolí, ve veteránské osmě žen s bývalými kolegyněmi ze Slavie a v pátek usedne do osmy České zemědělské univerzity.

„Čeká mě docela náročný víkend. Jsou to tři disciplíny, ale rozjížděk bude víc. Bylo by pěkné všechno vyhrát, ale za sebe mohu říct, že se na to nejvíc cítím ve skifu,“ prohlásila veslařka, která minulý víkend skončila pátá na světovém poháru v Bělehradu právě v závodě skifařek.

Opět bez veslařů Dukly

Její reprezentační kolegové z pražské Dukly budou stejně jako loni na Primátorkách vetšinou chybět. Například olympionik Jakub Podrazil z dvojskifu nastoupí jen v doplňkovém závodu veteránských osem. Hlavní závod osmiveslic o Primátorský štít tak už loni vyhrála VK Slavia.

„Chtěli jsme, aby se nejednalo o závod reprezentace proti klubům. Takhle jsou nastavená pravidla Primátorek, ale svaz není jejich pořadatelem,“ vysvětlil Šebek rozhodnutí, že na startu nebudou posádky resortních center (muži Dukly a ženy Olympu), ale jejich členové mohou posílit své mateřské kluby.

„Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Primátorky jsou společenská akce, svátek klubového veslování. Loni se Primátorky konaly kvůli covidu až v září. Bylo zrušené mistrovství světa a bylo po sezoně. Letos v Račicích pořádáme světový šampionát, a to je pro reprezentaci jasná priorita,“ dodal.