/FOTOGALERIE/ Krásné víkendové počasí slibuje na Vltavě báječnou přehlídku toho nejlepšího, co může české veslování nabídnout. 110. SE.VEN Primátorky odstartují v pátek s několika novinkami.

Primátorky jsou pro výkvět českého veslování svátkem a prestižní akcí. | Foto: Ivana Roháčková

Závody, který pořádá pět pražských veslařských klubů, ČVK Praha, Bohemians, VK Blesk, VK Slavia a VK Smíchov, obsahují tradičně klání osmiveslic a skifařů. V pátek odpoledne program zahájí tradičně univerzitní studenti. Naopak premiéru na Primátorkách zažijí středoškoláci. Své závody odjedou i nejmenší veslaři v kategorii mladších žáků.

„Do programu Primátorek jsme zařadili závody čtyřek s kormidelníkem, jejichž posádky musí být složené z veslařů, kteří navštěvují stejnou střední školu. Startovat mohou studenti ve věku od 15 do 18 let. Bereme to jako pilotní projekt a jsme mile překvapeni zájmem. Přihlásilo se 15 středních škol z celé republiky,“ uvádí k novince ředitel podniku Petr Blecha.

Dražba kombinézy s podpisy skifařských hvězd

Po mládeži přijdou na řadu paraveslaři. Ve společném závodě se utkají jedna čtyřka s kormidelníkem a tři skifaři. Cílem je představit sportovce, kteří se budou stejně jako jejich zdraví kolegové, ucházet o nominaci na OH, respektive na paralympiádu.

Partnerem závodu je nadace Leontýnka. Paraveslaře podpoří uspořádáním dražby reprezentační kombinézy podepsané bývalými skifařskými hvězdami Mirkou Topinkovou-Knapkovou, Václavem Chalupou a Ondřejem Synkem, která bude probíhat na portálu Dobrobot.cz.

„Účast na Primátorkách je pro všechny účastníky Spanilé jízdy Leontinky velkou motivací, která jim celý rok pomáhá u náročného sportu vytrvat,“ popisuje kormidelník a zároveň předseda veslařského klubu Paprsek Petr Janák.

Sobotní program je jako obvykle vyhrazený rozjížďkám, opravným jízdám a semifinále nejlepších tuzemských závodníků. Na závěr sobotního programu se uskuteční jízdy Masters pro dříve narozené veslaře. Neděle pak patří výhradně finálovým kláním, přičemž hlavní mužský závod Primátorských osmiveslic se uskuteční v pravé poledne.

Dvoukilometrová trať začíná u Veslařského ostrova na pomezí Braníku a Podolí. Je charakteristická zatáčkou před vyšehradskou skálou, závodníci pak zamíří pod Železniční most a cíl je na pravém vltavském břehu na Výtoni.

Návrat veslařů Dukly Praha

Do nejprestižnějších měření mužů a žen se vracejí veslaři resortních center Dukly a Olympu. V mužské kategorii postaví Dukla dvě seniorské posádky, kde je papírovým favoritem loď s Lukášem Helešicem na stroku. K dispozici však nebude zdravotně indisponovaný Jakub Podrazil.

„Určitě půjde o atraktivní podívanou, protože kvalitu mají i další lodě,“ říká sportovní ředitel Českého veslařského svazu Synek o mladých veslařích ze společenství VK Slavia a Dukla. Ti jsou pro tuto sezonu nominováni jako reprezentační posádka U23 a měli by seniorům šlapat na paty.

Tradičně se představí i gigové osmy, které reprezentují historii Primátorek. Tentokrát nepůjde o závod na čas, rozhodovat o vítězi budou samotní fanoušci hlasitostí svého povzbuzování. Pojede se tedy tzv. spanilá jízda na krásu a dojem.

