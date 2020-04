Konkrétně jde o její poslední závod v předčasně ukončené sezóně. Na konci února obsadila v Super G v italském La Thuile šesté místo. Celou jízdu si díky Ledecké teď na jejím instagramovém profilu můžou připomenout i její fanoušci.

Připojila i zajímavý bonus. "Pro zasmání posílám to, co se mi honí hlavou, když jedu z kopce dolů," připsala a upozornila, ať si diváci pustí zvuk. A to se tentokrát opravdu vyplatí.

"Tak pojď, tohle je tvůj závod, tvůj kopec, jenom tvůj, nikoho jinýho," přiblížila, jak se hecuje těsně před startem. "Jsi Aksel Lund Svindal, jsi Dominik Paris… zkus si nekopnout do tý hrazdičky tentokrát," připojila i humorný prvek.

A pak už se spustila mezi jednotlivé branky, přičemž v každém úseku trati ukázala, jak uvažuje, když se jí něco povede, nebo když naopak něco nevyjde tak, jak by si představovala.

Na závěr ale byla s výsledkem spokojená. Však uznejte sami, celou jízdu si teď můžete znova vychutnat spolu s ní.