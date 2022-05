Na svém kontě mají 15 titulů, v minulém roce jednoznačně dominovali, když ve finále nastříleli přes 30 gólů. Jenže letos to budou mít boxlakrosoví vládci LC Custodes složitější. Do ligy vtrhnou týmy Spreewölfe Berlin, Lakros Zbraslav a Vienna Monarchs. A rozhodně nechtějí být jen do počtu. „Vídeňský tým je složený z hráčů z celého Rakouska. Účast v NBLL je pro ně cestou, jak pozvednout lakros v celé zemi. Vedení ligy je této myšlence nápomocno a podpoří vznik a postupné zapojení dalších týmů nejen právě z Rakouska,“ dodal Šerpán z Českého svazu mužského lakrosu.