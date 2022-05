Milane, umocňuje vaše pocity i „prasátko“ na závěr?

Nejde snad ani o to eso. Bylo o pásku, měli prostě kliku. Víc mě mrzí balon předtím, kdy jsme měli čaplou bodovku a nesložili jsme ji. Je to jeden míč a co způsobí. Karlovarsko bylo šťastnější.

Bylo to jen o štěstí?

Hlavně o něm. Jen si to vezměte, pátý zápas v sérii, 16:14 tiebreak… To už je vážně o štěstí.

Stejnou odpověď použijete i na otázku, co rozhodlo sérii?

Každé utkání rozhodlo něco jiného. Série byla ohromně vyrovnaná. Komu šel právě servis, tak vyhrál. Asi to tedy bylo o podání a tečku všemu dal Patrik Indra svým „prasátkem“. Jen tak mimochodem, takový míč by nám neměl spadnout na zem.

Nicméně máte stříbro. Vážíte si ho po náročné sezoně?

V tuhle chvíli samozřejmě pociťuji zklamání. Už nejsem nejmladší, budu mít jen málo příležitostí na titul dosáhnout. I když věřím, že už za rok dosáhneme se Lvy na titul. Vlastně se všechno okolo nás stále buduje a pomalu se zvedáme.

Pohled Tomáše Pomra, trenéra Lvů: „Je mi strašně smutno, byli jsme opravdu blízko. Během pár vteřin se mi v hlavě promítlo úsilí, které jsme tomu všichni dávali. Kdyby byla jedna situace vyřešena jinak, radovali bychom se teď my. Jsem na kluky pyšný, podíleli jsme se na krásném finále. Děkuji i fanouškům a myslím, že jsme volejbalu udělali skvělou reklamu.“

Odbočím: v pondělí začal reprezentační sraz. Dostanete vůbec nějaké volno?

Bavili jsme se s trenérem Novákem a dal nám volno do čtvrtečního večera. Hlava si tak od volejbalu moc neodpočine. Jsou to náročné sezony na psychiku i na fyzičku.

A taky musíte slavit. I stříbro si snad oslavu zaslouží?

Určitě. I když právě prožíváme zklamání, každá medaile si zaslouží oslavu. Série byla parádní. Oba týmy předváděly fantastický volejbal. Jen se to štěstí prostě přiklonilo k našim soupeřům a tímto jim gratuluji.

