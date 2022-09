Zdroj: Youtube

Stejně tak přislíbil, že oba borce postaví už v úterý do domácí zápasové premiéry. V Unyp areně se Lvi postaví od 16 hodin budějovickému Jihostroji. „Těšíme se. Hrát doma je nejvíc,“ zdůraznil blokař Todua. Fanoušky by rád pozval na parádní souboj. „S Jihostrojem se hraje vždycky hezký volejbal. Mají dva nové hráče, my také. Navíc Casey (Schouten) přišel z Budějovic. Určitě se bude chtít ukázat. Sám jsem zvědavý,“ přemítal. „Bude velmi příjemné představit se v domácí hale,“ potvrdil Toduaova slova kouč Pražanů. O konkrétních úkolech pro klání, ale hovořit nechtěl. „Na co se zaměříme? Na naši hru. Máme výborný tým a v úterý budeme poprvé kompletní. Potom, co jsem viděl ve Varech, věřím, že budeme hrát velmi dobrý volejbal,“ dodal trenér.