„Byli jsme z toho nadšení, takže jsme řekli ‚Bring it, baby!‘ Je super, že Karlos myslí na svoje fanoušky a chce si něco připravit. Doufáme, že víc lidí bude dělat víc jiných věcí než ostatní,“ pochvaloval si Vémolův nástup promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

„Už dlouho říkám, že v Oktagonu je jen jeden král. Proto jsem chtěl nastupovat jako král a dokázat to. Říkal jsem si ale, že k tomu musí být hudba hodná krále. A na to tu máme jen Karla Gotta. Nakoplo mě to. A když jsem viděl, jak to celou Štvanici nakoplo… Jsem za to rád,“ vyprávěl na tiskové konferenci po turnaji sám Vémola.

V Oktagonu je jen jeden král. Vémola jednoznačně porazil Srba a je šampionem

Ten v kleci dostál své přezdívce Terminátor. Na Iliče, který před soubojem rozvířil vody silnými řečmi proti českému bijci, nastoupil od úvodních vteřin a okamžitě bitvě dominoval. Jokera hodil na zem, opakovanými údery loktem mu zkrvavil obličej a nakonec ho precizním škrcením donutil souboj odklepat.

„Nemůžu nastoupit a tvrdit, že jsem král Oktagonu, a potom prohrát, klopýtnout nebo zaváhat. Proto dělám to, co dělám. Trénuju každý den od rána do večera, abych neustále dokazoval, že si nikoho nevybírám a porazím kohokoliv,“ říkal Vémola, podle jehož slov mu to srbský soupeř značně ulehčil.

„Zvolil špatnou taktiku. Měl vstávat. Tenhle scénář si navrhl on sám, nečekal jsem, že mi to takhle ulehčí,“ prozradil nový šampion kategorie do 93 kilogramů.

„Lepší vyhrál. Beru tuhle porážku jako chlap. Mám sluneční brýle, protože mám doma dvě krásné holky a nechci, aby viděli, jak je táta pomlácený,“ vyprávěl po souboji Ilič, který vysekl českým fanouškům poklonu, přestože ho vypískali.

„Byla to psychologická hra. Karlos má na své straně všechny lidi i organizaci. Já se mu chtěl dostat pod kůži a trochu ho naštvat. Byla to zábava, užil jsem si to, i když lidi nebyli na mojí straně. Češi mají bláznivé fanoušky. Trochu žárlím, protože je tu MMA na jiném levelu než v Srbsku,“ vysvětlil Ilič provokace před zápasem.

Vémola se tak konečně může připravovat na svatbu, která ho čeká ve čtvrtek. Původně totiž prohlásil, že pokud nebude šampionem, veselku zruší. „Když slíbíte své ženě, že se budete ženit jenom jako šampion, tak nemůžete prohrát. Někdo o tom pochybuje, ale já, když něco řeknu, tak přes to nejede vlak. Já musel vyhrát,“ prohlásil rázně Vémola.

Sportovně už se teď připravuje na návrat do kategorie do 84 kilogramů, ve které chce připravit o pás svého dlouholetého rivala Patrika Kincla. Pás, který získal v sobotu, bude obhajovat jen proti dvěma případným soupeřům.

„Zaměřím se na to, že seberu titul v osmdesát čtyřce. Pás v devadesát trojce nebudu obhajovat nikdy proti nikomu. Jediný, proti komu bych obhajoval, je Attila Végh. Byl jediný, kdo mě v té váze porazil, je to jeho pás, který bude u mě doma, dokud si pro něj nepřijde. Po Německu pak běhá ještě jeden blázen, který si taky říká Terminátor, takže kdyby on chtěl tenhle pás. To jsou jediní dva, proti kterým bych obhajoval v polotěžké váze,“ vyzval Vémola Végha a Němce Stephana Pütze.

Vémola má spotřebu jako elektrárna, říká šéf Oktagonu Novotný. Zbude po něm díra