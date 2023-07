Jedním z hlavních lákadel víkendových dvou turnajů Oktagonu na pražské Štvanici bude i jeden z posledních zápasů populárního Karlose „Terminátora“ Vémoly. Zkušený bijec se v sobotu utká s Argentincem Lucasem Alsinou v rámci přípravy na obhajobu titulu proti Pavolu Langerovi. Terminátor v těchto dnech finišuje trénink na nadcházející duel, ale vyhlíží i bitvu s Attilou Véghem, která by měla být jeho posledním zápasem v kariéře.

Karlos Vémola se chystá na turnaj Oktagon 45 na Štvanici. | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

„Jak se jmenuje můj soupeř, ani pořádně nevím. Vím, že se mu říká Cobra, vím, že ho lidi zaškatulkovali jako postojáře. Lidi ho samozřejmě zase odsoudili, že je to slabý soupeř. Pamatuju si, když říkali to samé o Ilićovi. Já ho na rozdíl od nich rozhodně nepodceňuju,“ hlásí Vémola v nové epizodě pořadu Na dohled.

„Je to součást mojí přípravy na titulový zápas s Langerem, takže to nemůžu podcenit,“ dodává a odkazuje k chystané titulové obhajobě proti Slováku Pavolu Langerovi.

Zdroj: Oktagon MMA

„Je na mě obrovský tlak, nemůžu prohrát. Musím vyhrát,“ říká Vémola, který má za sebou těžkou porážku proti svému rivalovi Patriku Kinclovi. Právě toho chtěl v květnu v O2 areně obrat o pás pro šampiona střední váhy, ale nakonec padl na body. Zdálo se, že by se tím mohly zhroutit Vémolovy plány na vysněnou odvetu s Attilou Véghem, ale k té by mělo nakonec přece jen dojít.

A jednat by se mělo o poslední zápas Terminátora v kariéře! „Atilla Végh je v Oktagonu déle než já a ještě nikdy o titul nenastoupil. Tím přinesu tu pravou šťávu naší odvetě. Když půjdeme odvetu a já budu šampion, což budu, tak půjdeme titulový zápas. To bude můj poslední zápas určitě, Atillkův nevím, ale historicky to bude jeho první titulový zápas. I v tom to bude velké,“ vyhlíží populární bijec.

V nadcházejícím zápase by si na konto rád připsal technický knockout. „Když už se pomalu ale jistě blíží konec mé kariéry, tak by se mi nějaké TKO hrozně líbilo. Hodně jsem na tom zapracoval v Polsku. Víc než na submise se soustředím na základy. Na to, co vždycky fungovalo. Chci na Štvanici něco ukázat ve velkém stylu a kdyby dopadlo TKO, tak bych měl radost. To je moje nejoblíbenější ukončení,“ prozrazuje sebevědomě Vémola.

Magard vyhlíží Štvanici. Bude to úplně jiný typ zážitku, říká před bitvou o pás

Turnaje na Štvanici nabídnou ale i další atraktivní a sledované bitvy. Fanoušci například vyhlížejí návrat slovenského zápasníka Ivana Buchingera, který se v Oktagonu naposledy představil loni v červnu, když nestačil na Losene Keitu. Nyní se ale vrací a proti sobě má Francouze Aboua Tounkaru.

„Na Štvanici jsem zápas ještě neměl. Už jsem tam ale byl a cítil jsem tu atmosféru. Hned jsem měl v hlavě, že bych tam velmi rád měl zápas. Teď přišel ten čas. Nikdy jsem nezažil ani dva turnaje za sebou. Bude to brutální. Jsem rád, že přijde tolik lidí a na sobotu už je vyprodáno,“ těší se někdejší dvojnásobný šampion Oktagonu.