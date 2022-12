„Je to pro mě hodně nepříjemné. Po zápase s Alexem jsem i přes zranění nastoupil zpět do přípravy, která mě stále hodně času, energie a peněz,“ vyjádřil se k aktuální situaci Kincl na svém instagramovém profilu.

„Jsem přesvědčen, že hospitalizace v nemocnici není hraná záležitost a rozhodně to nebude jen nějaká rýmička. Jsem ale také přesvědčen, že si za to muže sám. Jako profesionální sportovec by se o sebe měl člověk starat na 100 %. Všichni jsme měli možnost sledovat jeho různé večírky v době přípravy, které se rozhodně neshodují s kvalitní regenerací. Zranění jsou v MMA dost častá, sám s tím mám své zkušenosti, ale tady se podle dostupných informací řeší jedna a ta samá věc,“ dodal aktuální šampion střední váhy na konto Vémolova zranění.

Slavný Terminátor totiž kvůli silnému zánětu skončil v nemocnici a nebude mít dostatek času, aby se na zápas připravil. V médiích se dokonce psalo, že jeho stav byl tak vážný, že mu údajně mělo jít i o život.

„Ono to sice na sociálních sítích vypadá hrozně cool, když člověk vyběhne z nemocnice a hned zamíří do tělocvičny, ale pak to dopadá přesně takhle. Byl bych rád, aby si to uvědomili ti, kteří tenhle styl tolik obdivují a chtěli by to napodobovat. Doléčení a regenerace je součást tvrdé přípravy,“ napsal na svém profilu Kincl.

Zápas roku nebude! Zánět Vémolu do O2 Arény proti Kinclovi nepustí

Ten teď žije ve velké nejistotě. Nezná svého soupeře pro blížící se turnaj v Praze a sám neví, jestli k vytoužené odvetě s Vémolou někdy opravdu dojde. „Jsem z toho už otrávenej. Tenhle zápas chci čtyři roky a zase z toho sejde. Nejdřív jsem se k němu měl probojovat v rámci XFN a když už měl být, tak Vémola utekl. Pak jsem dostával vzkazy, že jsem v jiné organizaci, a tak jsem nakonec skončil v Oktagonu, kde jsem nejdříve vybojoval a pak i obhájil titul,“ neskrývá frustraci Kincl.

Teď má před sebou velké rozhodování, jestli kvůli souboji s Vémolou zůstat v kategorii do 84 kilogramů, nebo se zaměřit na nový projekt Oktagonu v kategorii do 77 kilo. Dočkají se fanoušci vůbec někdy souboje těchto dvou uznávaných bijců? A s kým se Kincl utká na konci roku?

Zájemců by podle všeho mělo být hned několik. Novinář Robert Rampa z iDNES.cz přišel na svém Twitteru s informací, že o zápas má zájem Robert Bryczek i Leandro Apollo Silva. Ve hře by měl být i Angličan Tom Breese.

Jisté už by naopak mělo být, že se Kincl neutká s posledním Vémolovým sokem Aleksandarem Jokerem Iličem, který by musel do požadované kategorie hodně hubnout.

Ať už dopadne výběr jakkoliv, jedno je jisté. Nový souboj určitě nebude mít takový náboj jako původně plánovaná bitva mezi dvěma nesmiřitelnými soupeři Kinclem a Vémolou.

Myslel jsem, že mlátím do sloupu, řekl šampion Oktagonu. Kozma: Titul chci zpět