Praha - Svěřenec trenéra Josefa Váni Father Frost vyhrál na dostihovém závodišti v Praze-Chuchli Velkou dubnovou cenu. Vítězně ho do cíle dovedl dvojnásobný šampion českých žokejů Bauyržan Murzabajev, po tuhém boji těsně porazil Aldzarba. Klisna Dally Hit, loňský český Kůň roku, doběhla v dostihu na 1.800 metrů až na čtvrtém místě.

Josef Váňa | Foto: Deník/Jan Čech

Váňa už letos jako trenér vyhrál 16 překážkových dostihů v zahraničí, v Praze v neděli před čtyřmi tisícovkami diváků dominoval poprvé na rovinách i na českých drahách. Dlouho přitom v čele cválal Aldzarb s Jaromírem Šafářem, Father Frost se před něj prosadil až ve finiši.

Deylův memoriál ovládla Polyanta

„Věděl jsem, že tam bude nějaké zrychlení, a protože Aldzarba znám z minulosti, věřil jsem, že se před něj dostaneme," Murzabajev, který letos jezdí v Německu.

Deylův memoriál, zkoušku před Jarní cenou klisen, suverénně ovládla favorizovaná Polyanta s Petrem Foretem. Zástupkyně stáje DS Pegas vyhrály i minulé dva ročníky tohoto dostihu.

„Možná to bylo až příliš lehké vítězství. Doufám, že jsme si pošetřili nějaké síly taky na další starty, to nejdůležitější by pro ni mělo přijít při Jarní ceně klisen a především v Oaks," řekl trenér vítězky Dalibor Török.